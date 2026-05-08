Parlamento aprova novo regime jurídico para o ensino superior

O parlamento aprovou esta sexta-feira (8 de maio) o novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), um novo modelo de ensino superior que prevê “universidades politécnicas” e define apenas a existência da figura de “Reitor”.Os votos favoráveis dos deputados do PSD, Chega e Iniciativa Liberal aprovaram a proposta de lei que define as novas regras que vão passar a reger as instituições de ensino superior em Portugal.O novo RJIES foi aprovado com os votos contra do PS, Livre, BE e PCP e a abstenção dos deputados únicos do PAN e JPP, estando pronto para substituir um diploma em vigor desde 2007..Conselho de Ministros. Governo aprova novo regime jurídico da "educação superior"