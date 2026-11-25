O combate aos crimes de violência contra as mulheres passa, cada vez mais, por uma “prevenção primária”, avalia Íris Almeida, coordenadora do Gabinete de Informação e Atendimento à Vítima (GIAV) do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa. Na data assinalada esta quarta-feira, 25 de novembro, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, importa olhar para os mais jovens pelo contexto “que evoluiu” nos últimos 15 anos, desde que o GIAV entrou em atividade, com “novas formas de violência”, explica a especialista, essencialmente ligadas, também, ao mundo digital. “É trabalhar as nossas crianças e jovens, desde muito cedo, no papel do homem e da mulher na sociedade, desmistificar crenças, porque nós ainda somos um país imbuído em crenças” sobre estes papéis, avalia.

E nem só sobre as questões de género pairam dúvidas ou certas crenças, mas também sobre o que é o próprio crime, diz Íris Almeida. “Já evoluímos também, mas nós vivemos numa sociedade em que ainda existem muitas crenças sobre o que é a violência doméstica e aquela velha máxima que nós dizemos, ‘entre marido e mulher ninguém mete a colher’, ou ‘aquilo é um problema da família, não me vou meter’. Às vezes, nós temos vizinhos que até ouvimos gritos, situações e optámos por nos silenciar”, recordando que este ato pode salvar uma vida. “Há denúncias anónimas que podem ser feitas, desde a queixa eletrónica, telefonema. Eu posso deslocar-me pessoalmente, eu posso enviar um e-mail. Agora é muito importante que as pessoas saibam que têm que denunciar as situações. Eu ouvi um grito, eu ouvi socorro, pode não ser nada, mas pode ser tudo, e às vezes é difícil para as vítimas saírem daquele ciclo ou denunciarem”, enfatiza.

Sobre os mais jovens, hoje em dia, Íris Almeida diz que é preciso consciencializar sobre “o que é a violência no namoro, o que é o bullying, o cyberbullying , e para também poderem denunciar estas situações caso sejam vítimas no seu agregado familiar, ou no agregado onde estão inseridos”. O motivo é simples. “Não nos podemos esquecer que as nossas crianças hoje serão os adultos de amanhã, portanto temos de trabalhar também as crianças que são vítimas de violência, que testemunham diariamente situações de violência, para que possamos também ter um futuro mais promissor no combate à violência doméstica. Eu acho que é muito importante esta mensagem”, completa.

Os números continuam a assombrar Portugal. De acordo com os dados da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) recém divulgados, 16 mulheres foram assassinadas em contexto de violência doméstica de janeiro a setembro deste ano, assim como três crianças e três homens também perderam a vida.

Em termos de denúncias, entre janeiro e março, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana registaram 6949 ocorrências, número que subiu para 7871 no segundo trimestre e chegou às 8814 participações entre julho e setembro. O terceiro trimestre de 2026 foi, assim, o mais elevado desde 2022 em termos de denúncias destes crimes às forças policiais.