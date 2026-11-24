Em 39% dos femicídios registados em relações de intimidade em Portugal, já existia uma denúncia de violência doméstica às autoridades. Dos 18 casos identificados entre 1 de janeiro e 15 de novembro de 2026, sete tinham sido previamente comunicados às autoridades, mas a morte das vítimas não pode ser evitada.

O dado consta no relatório anual do Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR). O levantamento é divulgado para marcar o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado a 25 de novembro.

O documento revela ainda que, em 13 dos 18 femicídios em relações de intimidade (72%), existia violência anterior. Em 11 destes casos, essa situação era conhecida por terceiros. Todos os agressores identificados nos 18 femicídios em contexto de intimidade eram homens. Em 11 situações, mantinham uma relação atual com a vítima, enquanto nos outros sete eram ex-companheiros.

Outro dado destacado pela UMAR é que sete agressores envolvidos em tentativas de femicídio na intimidade já tinham sido alvo de medidas judiciais anteriores, incluindo penas de prisão, penas de prisão suspensas, proibição de contactos e vigilância eletrónica. Entre os crimes associados a estes antecedentes estavam violência doméstica, ofensa à integridade física, sequestro e homicídio de ex-companheira.

Em quatro das tentativas de femicídio, crianças assistiram ao crime. Além das 34 tentativas em relações de intimidade, foram registadas outras quatro tentativas de femicídio em contexto familiar. Três das vítimas eram menores de idade.

Violência no contexto familiar

Além dos femicídios, a UMAR identificou dez assassinatos de mulheres noutros contextos. Sete ocorreram no âmbito familiar. Nestes casos, cinco vítimas foram assassinadas por descendentes, incluindo quatro filhos e um neto.

Os agressores eram maioritariamente homens: cinco homens e duas mulheres. Uma das vítimas tinha filhos menores de idade e, num dos casos, uma criança assistiu ao crime.

O relatório identificou ainda uma situação em que a agressora já tinha sido condenada por violência doméstica contra a própria vítima, a sua mãe. Os outros três assassinatos ocorreram fora do contexto familiar. Segundo o levantamento, os três agressores eram conhecidos das vítimas.

UMAR pede reforço da prevenção e da proteção

Perante os números, a UMAR defende o reforço das políticas de prevenção e proteção das mulheres, com particular atenção aos casos em que já existem denúncias ou sinais de violência.

Entre as recomendações estão a avaliação contínua do risco, a criação de planos de segurança individualizados e o acompanhamento psicológico, jurídico e social das sobreviventes. A organização destaca também a importância de garantir condições de habitação e autonomia económica às mulheres que precisam de abandonar situações de violência.

O relatório chama a atenção para o risco associado ao fim das relações: 39% dos femicídios e 56% das tentativas de femicídio em contexto de intimidade envolveram relações passadas.

A entidade defende, por isso, que a proteção seja reforçada também após a separação, privilegiando o afastamento do agressor, em vez de obrigar mulheres e crianças a mudar de residência. As medidas de segurança devem abranger igualmente a via pública e os locais de trabalho.

A proteção das crianças é outro eixo central das recomendações, sobretudo nos casos de violência vicária e naqueles em que os menores testemunham agressões ou perdem a mãe em consequência de femicídio.

A UMAR pede ainda maior articulação entre os serviços de justiça, saúde e ação social, além de investimento na educação para a igualdade, na formação de profissionais e na produção de dados oficiais integrados e atualizados.

amanda.lima@dn.pt