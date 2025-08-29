Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Na visão da mãe do jovem, “esquecem-se que há muitas formas de violência. A omissão de auxílio é uma delas".
Na visão da mãe do jovem, "esquecem-se que há muitas formas de violência. A omissão de auxílio é uma delas".Foto: DR
Sociedade

Pais de jovem morto em atropelamento vão ao Parlamento entregar petição para aumentar penas para quem foge

Família planeia entregar petição que já tem mais de 10.000 assinaturas e que visa aumentar penas para quem atropela e não presta auxílio à vítima. Mãe escreveu também uma carta aberta.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
