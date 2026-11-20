A secretária de Estado da Mobilidade anunciou esta sexta-feira (20) que será a partir de 2027 que as viagens nos transportes públicos vão poder ser pagas através de cartão bancário, começando pela CP e pelo Metro Mondego.

"Em 2027, avançaremos com o cartão bancário como meio de pagamento universal no transporte público", anunciou Cristina Pinto Dias, durante o terceiro dia de debate na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), no parlamento.

Segundo a secretária de Estado, "CP e Metro Mondego estarão [abrangidos] numa primeira fase", sendo depois a medida alargada para o "Metro do Porto, Transtejo Soflusa, TML (Transportes Metropolitanos de Lisboa) e TMP (Transportes Metropolitanos do Porto", detalhou.

O objetivo é assegurar uma simplificação do sistema. "O passageiro não tem de estar obrigado a compreender a complexidade do sistema. É o sistema que tem de compreender as necessidades do passageiro e responder-lhe com simplicidade", frisou.

Em 30 de setembro, o Governo tinha anunciado, em comunicado, a assinatura de um protocolo de cooperação com vista a desenvolver um projeto de bilhética nacional.

Cristina Pinto Dias defendeu ainda que "é preciso tornar o transporte público mais acessível, mais atrativo e mais próximo", sendo que do lado da procura destacou o passe gratuito jovem até aos 23 anos, o Incentiva+TP e Circula.pt, dirigido às "pessoas mais vulneráveis" e o Passe Ferroviário Verde, que "ultrapassou 1,5 milhão de carregamentos".

Segundo a secretária de Estado, para 2027 está ainda prevista a chegada dos primeiros comboios encomendados à fabricante suíça Stadle, o que vai permitir "reforçar os serviços regionais CP no Alentejo, no Oeste e em Tomar".

"O Governo prevê ainda, em 2027, fazer o lançamento do concurso para a subconcessão de linhas urbanas CP", assinalou ainda, indicando que em Lisboa "entrarão ao serviço a linha circular e 14 novas unidades ML20", num investimento que ronda os 500 milhões de euros.

Destacou ainda no Porto, "a linha rosa entrará em exploração no primeiro trimestre de 2027" e que em Coimbra o Metro Mondego vai alargar a sua ligação ao hospital pediátrico".