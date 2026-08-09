Trabalho já está em andamento.
Trabalho já está em andamento.Foto: DR
Sociedade

Ordem dos Solicitadores quer mais funções na revisão do estatuto e aumentar quadros

Ao DN, a bastonária Anabela Veloso revela os planos para a criação de um novo estatuto para os próximos 50 anos da entidade. Atualmente, são cerca de cinco mil os profissionais inscritos.
Amanda Lima
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