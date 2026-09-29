Operação Portugal Sempre Seguro deteta mais de mil infrações rodoviárias numa semana

As autoridades registaram 1.067 infrações rodoviárias no âmbito da operação Portugal Sempre Seguro, numa média de 152 por dia. As fiscalizações decorreram de 21 a 27 de setembro em todo o país.

De acordo com um comunicado enviado às redações, as infrações estão relacionadas com a condução sob influência de álcool e o excesso de velocidade. Foram também registados 67 crimes rodoviários. As ações abrangeram mais de 10.936 veículos.

Foram ainda registadas 177 contraordenações relacionadas com a atividade económica e alimentar e 193 de natureza tributária. No total, as autoridades detiveram 139 pessoas, 68 das quais por crimes rodoviários e 37 por crimes relacionados com imigração ilegal.

As autoridades fiscalizaram 13.184 pessoas, 26 embarcações e 22 contentores. No que diz respeito aos estabelecimentos, 658 foram alvo da operação, entre os quais 83 de diversão noturna e 338 de restauração. Foram apreendidas seis armas brancas, quatro armas de fogo, 39 veículos e mercadoria diversa no valor de mais de 78 mil euros.

"Cada fiscalização realizada, cada ilícito detetado e cada situação de risco prevenida contribuem para um Portugal mais seguro", lê-se no documento. "Assente no rigor, na proximidade e na cooperação, a operação prosseguirá, reforçando a capacidade de resposta das entidades envolvidas e reafirmando o compromisso permanente do Estado de proteger as pessoas, garantir o cumprimento da lei e preservar a confiança dos cidadãos", complementa o comunicado.

A operação é realizada periodicamente. "Esta iniciativa de carácter preventivo assenta na atuação coordenada das Forças e Serviços de Segurança e de diversas Autoridades, reafirmando assim o compromisso do Estado com a segurança interna, a proteção das pessoas e a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, para uma resposta preventiva mais eficaz, centrada na antecipação do risco", destacam as autoridades.

A operação Portugal Sempre Seguro contou com 293 ações a nível distrital e 339 ações nos concelhos. Mais de 3.100 profissionais participaram nas ações, envolvendo entidades como a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Autoridade Marítima Nacional (AMN), entre outras.

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