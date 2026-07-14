Operação Nexus. Procuradoria Europeia constitui 15 arguidos por fraude relacionada o PRR

A Procuradoria Europeia (EPPO) no Porto constituiu 15 arguidos do processo conhecido como Nexus, que investiga um esquema fraudulento relacionado com projetos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O comunicado foi divulgado esta terça-feira, 14 de julho.Entre as 12 pessoas singulares arguidas, estão quatro funcionários públicos, com acusação de alegada "participaçãodestinados a estabelecimentos públicos de ensino". Dois dos arguidos encontram-se em prisão preventiva.Em causa estão contratos públicos financiados por fundos do PRR para a aquisição de equipamentos informáticos e de cibersegurança por uma universidade pública e um agrupamento de escolas secundárias. A universidade é a do Porto.Segundo a EPPO, há elementos de prova que foram recolhidos sobre a participação dos visados. "Os arguidos participaram num esquema criminoso organizado e sistemático, criado para obter informação privilegiada relativa a contratos públicos, com o objetivo de assegurar a adjudicação de procedimentos de contratação pública", detalha."Os procedimentos de aquisição de equipamentos informáticos eram sistematicamente concebidos de modo a satisfazer os interesses comerciais e os requisitos técnicos do fornecedor", complementam as autoridades. O esquema envolvia fornecedores e entidades adjudicantes, contando com o apoio de funcionários públicos, "entre os quais um vice-reitor e professores universitários", afirma a procuradoria.Os arguidos são acusados de "direcionar a adjudicação de contratos para empresas favorecidas, em troca de interesses privados". Uma empresa, em especial, e ramificações relacioadasm recebeu a adjudicação de mais contratos. Outras empresas são acusadas de ter participado nos procedimentos de contratação pública apenas para criar a aparência de uma concorrência efetiva.Os prejuízos são estimados em mais de 3,5 milhões de euros. A EPPO ainda argumenta que "a fraude contribuiu igualmente para o aumento dos custos de aquisição, permitindo ao fornecedor obter lucros significativamente superiores aos habitualmente alcançados por distribuidores e integradores de sistemas".*Em atualização.Operação Nexus. Tecnológica Decsis pede insolvência e deixa 200 colaboradores com salários em atraso.Seis detidos por suspeitas de corrupção e fraude na obtenção de subsídio após 103 buscas