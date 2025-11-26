Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Sócrates é o principal arguido da Operação Marquês.
José Sócrates é o principal arguido da Operação Marquês.FOTO: Gerardo Santos
Operação Marquês. Sócrates tem novo advogado, que pediu cinco meses e meio para ler o processo

O antigo primeiro-ministro nomeou José Preto, numa altura em que alegados crimes de corrupção estão em risco de prescrever.
José Sócrates contratou o advogado José Preto como seu novo advogado de defesa no julgamento do processo Operação Marquês, depois da renúncia de Pedro Delille.

A notícia é avançada pela CNN Portugal, que revela ainda ter agora a defesa do antigo primeiro-ministro pedido cinco meses e meio para ler todo o processo.

Este pedido, a ser aceite pela juíza Susana Seca, pode fazer com que alguns dos crimes imputados a Sócrates e a outros três arguidos prescrevam, nomeadamente os de corrupção pelo financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento em Vale do Lobo.

Num despacho do próprio tribunal feito há duas semanas, a propósito da suspensão do julgamento até 4 de dezembro para que Sócrates pudesse nomear um novo advogado, foi alertado que existe "o risco de prescrição de crimes a breve trecho", mais concretamente durante o primeiro semestre do próximo ano.

José Preto ficou conhecido por ter defendido o antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, numa providência cautelar contra a direção dos leões na sequência da sua destituição.

