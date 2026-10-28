Operação Marquês. Juiz recusa iniciar julgamento do processo mais pequeno

O juiz que preside ao coletivo que vai julgar o processo mais pequeno separado da Operação Marquês decidiu não iniciar o julgamento e remeter os autos ao processo principal, para serem julgados em conjunto.

Em despacho assinado pelo juiz Ruben Vieira, com a data de 27 de outubro, o magistrado defende que “não deverá ser iniciado o julgamento (dando-se o mesmo sem efeito), reconhecendo-se a conexão (objetiva e subjetiva) entre este processo e o processo comum coletivo”, já com o julgamento em curso, tutelado pela juíza Susana Seca.

Por esta razão o juiz Ruben Vieira decidiu remeter os autos deste processo mais pequeno ao processo principal, para serem julgados em conjunto.

“A circunstância de o julgamento dos presentes autos se encontrar no seu início e de o processo relativo à corrupção ainda exigir uma atividade probatória significativa justifica que se pondere se a reunião dos processos permitirá uma apreciação conjunta mais adequada da realidade factual imputada, sem provocar um retardamento excessivo da audiência ou comprometer os direitos de defesa dos arguidos (uma vez que os factos são os mesmos, derivando da mesma primitiva acusação e os próprios arguidos e o Ministério Público entendem benéfico o julgamento conjunto destes)”, argumentou o juiz.

O magistrado judicial acrescenta que no processo principal da Operação Marquês, em se julgam sobretudo crimes de corrupção, também há arguidos com crimes de branqueamento imputados, “o que evidencia que a separação processual não corresponde a uma divisão estanque entre duas realidades criminais inteiramente autónomas”.

“A eventual conexão deverá, por isso, ser apreciada tendo em conta a possibilidade de uma produção e apreciação da prova mais integrada, evitando duplicações desnecessárias e favorecendo uma decisão coerente sobre factos cuja relação material se encontra intrinsecamente conexa”, defendeu o juiz.

O processo mais pequeno da Operação Marquês devia começar a ser julgado a 30 de outubro, depois de um adiamento para que o tribunal pudesse decidir sobre questões prévias que poderiam pôr em causa a realização do julgamento.

Neste processo, o antigo primeiro-ministro José Sócrates e o empresário e seu amigo Carlos Santos Silva estão acusados de branqueamento de capitais.