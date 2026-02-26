Operação da GNR do Porto resulta em dez detidos e na apreensão de droga, dinheiro, armas e carros

A GNR, através do Comando Territorial do Porto, deteve dez homens, com idades entre os 21 e os 56 anos, pela suspeita do crime de tráfico de droga, durante uma operação que decorrer em Santo Tirso, Guimarães e Vila Nova de Famalicão, informou esta quinta-feira, 26 de fevereiro, esta força policial.A operação, conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santo Tirso, realizou-se entre os dias 19 e 25 de fevereiro, durante a qual as autoridades apreenderam mais de 4.300 doses de droga. De acordo com a GNR, foram realizadas "diligências de investigação que culminaram na realização de 14 buscas, oito domiciliárias e seis em veículos".Foram apreendidas 3343 doses de canábis, 1034 de cocaína e 73 de MDMA, além de 6525 euros em dinheiro, três armas de fogo, 46 munições, dez balanças de precisão,14 telemóveis, três veículos e material relacionado com o corte e embalamento de droga, explica a GNR, em comunicado. A um dos detidos foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, depois de primeiro interrogatório judicial, que decorreu na segunda-feira (23 de fevereiro) no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos."Quanto aos restantes detidos, três foram constituídos arguidos e seis irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, para aplicação das medidas de coação", refere ainda a GNR, dando conta que esta ação de combate ao tráfico de droga contou com o reforço do Posto Territorial de Santo Tirso..Polícia fica ferido após abordagem a suspeito de tráfico de droga que foi detido no Porto.Tráfico de droga. Suspeitos venezuelanos e espanhóis entre os cinco detidos em operação da PJ