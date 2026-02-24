Polícia fica ferido após abordagem a suspeito de tráfico de droga que foi detido no Porto

Um agente da PSP sofreu na segunda-feira, 23 de fevereiro, ferimentos na face durante uma abordagem a um suspeito de tráfico de droga no Porto, que se tornou agressivo e que acabou detido, adiantou à Lusa fonte da força policial.O incidente ocorreu ao final da tarde no bairro do Cerco do Porto, quando o agente abordou um suspeito de tráfico de droga.O suspeito tornou-se agressivo, resistiu à abordagem e empurrou o agente contra uma parede, explicou fonte da PSP do Porto.Antes, fonte policial tinha referido que um suspeito de tráfico de droga, de 19 anos, tinha atropelado o agente.O agente foi transportado para o Hospital de São João com escoriações na face, realizou exames e já teve alta, detalhou a mesma fonte na mais recente atualização.O detido, que tinha uma "quantidade considerável de produto estupefaciente na sua posse", recolheu às celas e vai ser hoje presente a tribunal, acrescentou.