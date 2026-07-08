Há quem opte pelos TVDE como meio de transporte por várias razões.
Há quem opte pelos TVDE como meio de transporte por várias razões.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Onda de calor: nem TVDE nem táxis têm obrigação de ligar o ar condicionado; decisão é do motorista

Não existe qualquer obrigação de assegurar conforto térmico aos passageiros, mesmo em dias de calor intenso.
Amanda Lima
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Portugal vive uma onda de calor, com temperaturas que chegam aos 40 graus em algumas regiões. Há quem opte pelos TVDE como meio de transporte por várias razões, entre elas a rapidez, a privacidade, ausência de filas e o conforto, como a garantia de um veículo de climatizado.

Mas será que é garantido que o carro estará com uma temperatura adequada? A resposta é não. Ao DN, tanto a Bolt como a Uber afirmaram que a decisão cabe a cada motorista. Ou seja, não existe qualquer obrigação de assegurar conforto térmico aos passageiros, mesmo em dias de calor intenso.

Em resposta ao DN, a Bolt esclarece que não existe essa obrigação, embora incentive os profissionais a proporcionarem conforto aos clientes. "Embora não exista uma política específica na plataforma que obrigue à utilização de ar condicionado, encorajamos os motoristas parceiros a proporcionar a melhor experiência possível aos passageiros e a atender a pedidos razoáveis de conforto sempre que viável", afirma a operadora.

Segundo a Bolt, os motoristas são profissionais independentes. "Os motoristas são independentes e decidem, em última análise, como operam os seus veículos", sublinha. A empresa não faz qualquer distinção entre as diferentes categorias de serviço, incluindo a Comfort.

Ao mesmo tempo, destaca que os clientes podem apresentar uma reclamação caso considerem que a viagem não correspondeu às expectativas. "Se um passageiro sentir que a sua experiência não correspondeu às expectativas, incentivamos que reporte o sucedido através da aplicação da Bolt, para que a nossa equipa possa analisar a situação e tomar as medidas adequadas", acrescenta.

A Uber segue uma política semelhante. "Os serviços disponibilizados através da plataforma são prestados por operadores e motoristas independentes, que utilizam os seus próprios veículos e gerem de forma autónoma as respetivas condições de utilização, pelo que a Uber não estabelece uma política específica sobre a utilização do ar condicionado", lê-se na resposta enviada ao DN.

A empresa afirma ainda que incentiva os motoristas parceiros a privilegiarem o conforto dos passageiros. "Incentivamos os motoristas parceiros a terem em consideração o conforto dos passageiros e a proporcionarem uma experiência de elevada qualidade", refere.

A Uber acrescenta que "reconhece que o conforto durante a viagem é um elemento importante dessa experiência, pelo que, nos produtos Uber Black e Uber Comfort, a aplicação pergunta aos passageiros quais são as suas preferências relativamente à temperatura do veículo no momento em que a viagem é solicitada". Estas categorias possuem taxas mais altas.

Tal como a Bolt, a Uber incentiva os utilizadores a reportarem qualquer problema ocorrido durante a viagem. "Sempre que um utilizador considere que a experiência não correspondeu às suas expectativas, pode avaliá-la e reportar a situação através da aplicação. Esse feedback é importante e contribui para a qualidade do serviço prestado na plataforma", conclui.

E os táxis?

Tal como ocorre nas plataformas TVDE, também no setor dos táxis não existe qualquer obrigação legal relativa à utilização do ar condicionado, mesmo durante períodos de temperaturas elevadas. O Decreto-Lei n.º 101/2023, de 31 de outubro é o que estabelece o regime jurídico do serviço público de transporte de passageiros em táxi.

Estão definidas regras de acesso à atividade, como o licenciamento, as características dos veículos, os serviços prestados e os deveres dos operadores. No entanto, não prevê qualquer norma sobre a climatização do habitáculo ou a utilização do ar condicionado durante as viagens.

amanda.lima@dn.pt

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