Morreu Olga Cardoso, locutora do 'Despertar' e apresentadora do 'Amiga Olga'

Olga Cardoso, antiga locutora de rádio e apresentadora de televisão, morreu esta quarta-feira, 3 de dezembro, aos 91 anos, após ter sofrido um AVC na terça-feira."A Olga já não está fisicamente entre nós. Partiu durante esta madrugada", escreveu António Sala, seu parceiro de muitos anos no programa Despertar, da Rádio Renascença.. Além do Despertar, que durou entre 1979 e 2000, Olga Cardoso popularizou-se ainda mais com o concurso Amiga Olga, que conduziu na então recém-criada TVI, em 1993.O formato foi igualmente um sucesso, mas terminou ao fim de um ano. "Na altura fiquei triste por ter terminado tão rápido porque estava a ter sucesso", confessou em 2022 numa entrevista a Manuel Luís Goucha na TVI. "Há mágoa. Se o programa estava a ser ter sucesso porquê terminá-lo?", questionou.Depois disso, ainda conduziu durante alguns meses um formato sobre anúncios televisivos.Cinco meses depois do fim do Despertar, perdeu o marido, Virgílio Cardoso. "Foi muita coisa... eu entrei em depressão", confessou a Manuel Luís Goucha.Mudou-se então para Coimbra, tendo ainda trabalhado como relações públicas e feito algumas colaborações radiofónicas. "Foi isso que me valeu", disse.Há cerca de 10 anos descobriu que sofria de Parkinson.Olga Cardoso nasceu a 7 de julho de 1934, no Porto.