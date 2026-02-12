O que são diques, para que servem e onde existem em Portugal?

A rotura de um dos diques do Rio Mondego junto a Coimbra provocou, na quarta-feira, o colapso de um segmento da A1.Eis algumas perguntas e respostas sobre essas obras hidráulicas destinadas a regular cursos de rios, segundo especialistas ouvidos hoje pela agência Lusa:- O que é um dique?Um dique é uma obra em aterro construída ao longo de um rio. Exige uma observação constante e uma forte manutenção. Os diques do Mondego são diques de contenção lateral.- Para que serve um dique?Um dique serve para permitir que o rio escoe caudais maiores, sem inundação dos campos marginais. Pode ser feito onde se justificar. Normalmente são construídos onde há planícies de cultivo ou quando se pretende proteger uma povoação.- Por que se rompe um dique?Quando se faz um dique é preciso definir qual o caudal que se pode escoar, sem haver inundação. Para os diques de Coimbra o valor definido era perto de 2.000 metros cúbicos por segundo.Os aterros podem deformar-se com o tempo e precisar de reparação, devido à erosão.- O que fazer para prevenir a rotura de um dique?Para aumentar a proteção das zonas marginais deve ser aumentada a altura dos diques, por forma a escoar um caudal superior.Depois de uma situação como a que se verificou no dique do Mondego, tem de ser feita uma inspeção para determinar os pontos de fraqueza e avaliar o que fazer, tendo em conta que as cheias registadas em Portugal este mês, devido à chuva forte e persistente, podem repetir-se.Em função dos resultados obtidos na avaliação de risco e envolvente, o projeto deve ser reformulado e/ou estabelecido um plano de controlo de toda a área e fatores que possam contribuir para alterações nos solos que constituem a base dos diques.A monitorização deve abranger as fundações dos diques e as albufeiras, tendo em conta as alterações climáticas, que podem contribuir para agravar o risco, entre outros fatores.É importante que a capacidade de encaixe das barragens seja respeitada.- Que diques existem em Portugal?Além do Mondego, o Rio Tejo tem também diques construídos em aterro..Nível da água subiu meio metro em 4 horas em Montemor-o-Velho. PM diz que Estado não pode substituir seguros