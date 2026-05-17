Os institutos politécnicos com avaliação positiva da A3ES passam a chamar-se universidades politécnicas.
Os institutos politécnicos com avaliação positiva da A3ES passam a chamar-se universidades politécnicas.
Sociedade

O que muda nas universidades e politécnicos com o novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior?

A lei que rege o ensino superior em Portugal foi reformulada pela primeira vez em quase 20 anos. O DN explica o que vai mudar e para quem.
Cynthia Valente
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