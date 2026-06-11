O Mausoléu Ming Xiaoling e o modelo das necrópoles imperiais das dinastias Ming e Qing

Doravante designado por Mausoléu Xiaoling, este monumento começou a ser construído em 1381 e levou mais de 30 anos a ser concluído. Trata-se do túmulo conjunto de Zhu Yuanzhang, imperador fundador da Dinastia Ming, e da imperatriz Ma. Considerado o mais importante mausoléu imperial das dinastias Ming e Qing, é um dos exemplos mais representativos da arquitetura funerária imperial chinesa. Em 2003, foi inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO.” Zhu Yuanzhang (1328-1398) provinha de uma família camponesa humilde. Ainda jovem, perdeu os pais durante um período de fome e ficou sem amparo, acabando por se tornar monge budista.Posteriormente, juntou-se a um exército rebelde e, após anos de campanhas militares, derrotou todos os seus adversários, fundando a Dinastia Ming em 1368 e estabelecendo a capital em Nanquim, o seu mausoléu distingue-se dos túmulos imperiais das épocas anteriores em numerosos aspetos.O túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang (259 a.C.-210 a.C.), apresenta um monte funerário com base quadrada e topo mais estreito, que, visto à distância, se assemelha a uma pirâmide. Já o Mausoléu Xiaoling criou um modelo em que sobre a câmara funerária subterrânea se erguia, primeiro, um muro circular de tijolo dentro do qual era depois acumulado um monte de terra arredondado.Além disso, o Mausoléu Xiaoling adotou pela primeira vez uma disposição arquitetónica com um pátio quadrado na parte anterior do complexo e um monte tumular circular na parte posterior. O quadrado simboliza a terra e o círculo representa o céu, refletindo a antiga visão cosmológica chinesa segundo a qual “o céu é redondo e a terra é quadrada”.Tanto o modelo com base quadrada e topo mais estreito, como a disposição de frente quadrada e traseira circular, se tornaram posteriormente o padrão seguido pelos mausoléus imperiais das dinastias Ming (1368-1644) e Qing (1644-1912), tendo sido adotados em 23 mausoléus imperiais.Por volta do ano 2000, estudos realizados através de técnicas de prospeção não-invasivas, incluindo levantamentos magnéticos de elevada precisão, demonstraram que a câmara funerária subterrânea do Mausoléu Xiaoling permanece intacta, sem indícios de saque – uma situação bastante rara entre os túmulos imperiais da Antiguidade.Os estudos revelaram também, de forma preliminar, o sofisticado sistema de proteção contra saqueadores existente no mausoléu. Em primeiro lugar, ao contrário das tradicionais câmaras funerárias imperiais escavadas verticalmente de cima para baixo, o Mausoléu Xiaoling adotou uma estrutura de “câmara horizontal”. Os artesãos abriram túneis a partir da encosta da montanha, avançando para o interior até criarem o espaço subterrâneo da câmara funerária.Em segundo lugar, o corredor principal de acesso à câmara funerária não foi construído sobre o eixo central do mausoléu, mas deslocado para oeste e em traçado curvo, dificultando a sua localização por saqueadores. Além disso, sob a cúpula do monte funerário foi colocada uma espessa camada de seixos lisos com vários metros de profundidade, que deslizariam rapidamente caso alguém tentasse escavar o local, soterrando a abertura.. Tendo em conta a complexidade estrutural do mausoléu, e por razões de preservação, a China ainda não realizou escavações arqueológicas ativas no Mausoléu Xiaoling.O acesso que conduz da entrada do complexo funerário até à zona central do mausoléu é conhecido como “Caminho Sagrado” (shendao). Nos mausoléus imperiais das dinastias anteriores, estes caminhos eram geralmente curtos e retilíneos, mas o Caminho Sagrado do Mausoléu Xiaoling apresenta um traçado sinuoso, contornando inclusivamente um antigo túmulo – o de Sun Quan (182-252), fundador do Reino de Wu Oriental durante o período dos Três Reinos.Segundo a tradição, o responsável pela construção do Caminho Sagrado verificou que o túmulo de Sun Quan se encontrava precisamente no trajeto inicialmente planeado e pediu instruções a Zhu Yuanzhang sobre como proceder. Zhu Yuanzhang, considerando Sun Quan uma figura histórica muito respeitada, ordenou que o caminho fosse desviado em sinal de reverência.Na realidade, a principal razão para o traçado sinuoso do Caminho Sagrado foi a adaptação à topografia irregular da Montanha Púrpura, evitando escavações de grande escala na encosta. Curiosamente, descobertas arqueológicas revelaram que o percurso geral do caminho se assemelha à forma da Constelação da Ursa Maior, que era considerada na cultura chinesa o veículo do Imperador Celestial.Os imperadores chineses autodenominavam-se “Filhos do Céu”, pelo que o facto de o Caminho Sagrado apresentar uma forma semelhante à da Ursa Maior encerra uma simbologia de legitimidade divina do poder imperial, acrescentando ao Mausoléu Xiaoling um certo caráter misterioso.O primeiro troço do Caminho Sagrado do Mausoléu Xiaoling é conhecido como “Caminho dos Animais de Pedra” (Shixiang Lu) e constitui uma das atrações mais emblemáticas do complexo. Com 615 metros de extensão, o percurso é ladeado, em sequência, por seis tipos de animais esculpidos em pedra – leões, xiezhi, camelos, elefantes, qilin e cavalos, com dois pares de cada espécie, totalizando 24 esculturas. Estas figuras simbolizam simultaneamente a majestade imperial e auspícios de prosperidade.Cada animal pesa dezenas de toneladas e foi talhado a partir de um único bloco de pedra. Destacam-se os elefantes de pedra, que chegam a pesar cerca de 80 toneladas, simbolizando a estabilidade e solidez do império.Enquanto obra inaugural dos mausoléus imperiais das dinastias Ming e Qing, o Mausoléu Ming Xiaoling demonstra as extraordinárias realizações da Antiga China no domínio da arquitetura funerária imperial e das técnicas de construção. Rico em significado cultural, serviu de modelo para a construção dos mausoléus imperiais posteriores, ocupando um lugar singular na história mundial da arquitetura tumular..INICIATIVA DO MACAO DAILY NEWS