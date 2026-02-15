O contentor de comando e controlo pode ser adaptado conforme a necessidade. operacional.
O contentor que é uma central de controlo da Marinha no pós-tempestades

Mais de 500 militares da Marinha trabalham no apoio a quem foi afetado pela destruição que as tempestades causaram no país. Os trabalhos são coordenados dentro de dois contentores. O DN passou um turno num, na Marinha Grande, que já soma 100 milhões em prejuízos.
Mau Tempo
Marinha
Marinha Grande
depressão Kristin
depressão Leonardo
