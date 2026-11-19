O Canal de Zheng Guo: de estratagema geopolítico a legado milenar
e melhorar a vida de gerações de habitantes. É esta a história do Canal de Zheng Guo, batizado com o nome do engenheiro que o concebeu. Situado na planície de Guanzhong, na atual província chinesa de Shaanxi, o canal original deixou há muito de transportar água, mas o sistema de irrigação iniciado com a sua construção e renovado ao longo dos séculos foi incluído em 2016 na lista do Património Mundial da Irrigação.
Para compreender esta história, é preciso recuar ao século III a.C. A China encontrava-se então dividida em vários reinos que lutavam entre si, num período conhecido como o dos Reinos Combatentes. A oeste, o reino de Qin afirmava-se cada vez mais como uma potência militar. A sua força, contudo, dependia em grande medida da produção agrícola da planície de Guanzhong, onde a escassez de água e a salinidade dos solos tornavam as colheitas incertas, dificultando o abastecimento de uma população em crescimento.
Foi neste contexto que Zheng Guo, especialista em obras hidráulicas vindo do reino vizinho de Han, apresentou aos governantes de Qin uma proposta ambiciosa. Pretendia abrir um canal de cerca de 300 li, aproximadamente 150 quilómetros, para desviar água do rio Jing e levá-la aos campos. A obra permitiria combater a seca e tornar mais produtivas extensas áreas de cultivo. Convencidos das vantagens do projeto, os dirigentes de Qin aprovaram-no e confiaram ao próprio Zheng Guo a sua execução.
No entanto, havia um segredo por trás daquela proposta. O reino de Han sentia-se ameaçado pelo poderio crescente de Qin e enviara o engenheiro com um propósito oculto. Na perspetiva de Han, construir um canal daquela dimensão exigiria tantos trabalhadores, recursos e anos de esforço que Qin acabaria por ficar sem condições para prosseguir as suas campanhas militares para leste, pelo menos durante algum tempo. Em suma, pretendiam desgastar um rival com uma obra aparentemente benéfica.
Quando o canal já estava a meio da construção, o plano acabou por ser descoberto. A revelação causou grande agitação na corte de Qin, cujos ministros, indignados, exigiram a execução imediata de Zheng Guo. Confrontado com as acusações, o engenheiro não implorou clemência. Admitiu que Han o enviara para consumir os recursos de Qin, mas apresentou um argumento pragmático, dizendo que era fácil mandar matá-lo, mas que, uma vez concluído, este canal transformaria vastas extensões de terras pobres e salinas da planície de Guanzhong em campos férteis, trazendo grandes benefícios a Qin.
Os governantes de Qin tinham, assim, uma decisão difícil pela frente, visto que abandonar a obra significaria desperdiçar tudo o que já tinha sido investido, incluindo anos de trabalho e uma enorme quantidade de recursos. E, se o engenheiro tivesse razão, as futuras colheitas poderiam valer muito mais do que o custo da construção. A corte acabou por decidir manter o projeto e permitir que Zheng Guo continuasse a dirigi-lo.
Zheng Guo, juntamente com os habitantes locais, planeou o traçado do canal de acordo com o relevo, aproveitando o declive natural do terreno para que a água corresse por gravidade e irrigasse os campos. O projeto tirava ainda partido da grande quantidade de sedimentos transportados pelo rio Jing, recorrendo a uma técnica de irrigação com águas turvas. A água, rica em sedimentos, espalhava-se pelos terrenos menos férteis, onde os depósitos acumulados contribuíam para elevar o nível do solo e atenuar os problemas de salinidade e alcalinidade, melhorando as condições de cultivo.
Após cerca de dez anos de trabalhos, o canal ficou concluído. Nas áreas servidas pela nova rede de irrigação, terras antes castigadas pela falta de água ou pela acumulação de sais tornaram-se mais aptas para o cultivo. A produção agrícola cresceu, as condições de vida da população melhoraram e Qin passou a dispor de reservas alimentares mais abundantes.
A ironia da história tornou-se ainda mais evidente pouco depois. Em 230 a.C., Qin deu início à conquista dos outros reinos, processo que acabaria por conduzir à primeira unificação imperial da China. O primeiro a ser derrotado foi precisamente Han, o reino que enviara Zheng Guo para travar o avanço do seu poderoso vizinho. A estratégia destinada a ganhar tempo não conseguira impedir a expansão de Qin; a obra resultante ajudara, pelo contrário, a reforçar a base económica do adversário.
Ao longo dos séculos, as alterações do leito do rio Jing foram dificultando cada vez mais o abastecimento do canal original, até que este deixou de funcionar. Mas a tradição de aproveitar as águas do rio não desapareceu. Geração após geração, foram construídos e adaptados novos canais, muitas vezes a partir dos antigos traçados, dando continuidade a uma tradição de irrigação que atravessou diferentes dinastias e períodos históricos. Na década de 1930, foi construído o moderno Canal de Jinghui, que ainda hoje irriga dezenas de milhares de hectares de terras agrícolas.
Passados mais de dois mil anos, há muito que os conflitos entre os antigos reinos pertencem ao passado, mas os princípios e a tradição de irrigação que tiveram origem com o Canal de Zheng Guo perduram até hoje, continuando a beneficiar as populações desta região.
INICIATIVA DO MACAO DAILY NEWS