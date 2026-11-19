Quando o canal já estava a meio da construção, o plano acabou por ser descoberto. A revelação causou grande agitação na corte de Qin, cujos ministros, indignados, exigiram a execução imediata de Zheng Guo. Confrontado com as acusações, o engenheiro não implorou clemência. Admitiu que Han o enviara para consumir os recursos de Qin, mas apresentou um argumento pragmático, dizendo que era fácil mandar matá-lo, mas que, uma vez concluído, este canal transformaria vastas extensões de terras pobres e salinas da planície de Guanzhong em campos férteis, trazendo grandes benefícios a Qin.

Os governantes de Qin tinham, assim, uma decisão difícil pela frente, visto que abandonar a obra significaria desperdiçar tudo o que já tinha sido investido, incluindo anos de trabalho e uma enorme quantidade de recursos. E, se o engenheiro tivesse razão, as futuras colheitas poderiam valer muito mais do que o custo da construção. A corte acabou por decidir manter o projeto e permitir que Zheng Guo continuasse a dirigi-lo.

Zheng Guo, juntamente com os habitantes locais, planeou o traçado do canal de acordo com o relevo, aproveitando o declive natural do terreno para que a água corresse por gravidade e irrigasse os campos. O projeto tirava ainda partido da grande quantidade de sedimentos transportados pelo rio Jing, recorrendo a uma técnica de irrigação com águas turvas. A água, rica em sedimentos, espalhava-se pelos terrenos menos férteis, onde os depósitos acumulados contribuíam para elevar o nível do solo e atenuar os problemas de salinidade e alcalinidade, melhorando as condições de cultivo.

Após cerca de dez anos de trabalhos, o canal ficou concluído. Nas áreas servidas pela nova rede de irrigação, terras antes castigadas pela falta de água ou pela acumulação de sais tornaram-se mais aptas para o cultivo. A produção agrícola cresceu, as condições de vida da população melhoraram e Qin passou a dispor de reservas alimentares mais abundantes.