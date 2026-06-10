O calor está de volta. Temperaturas sobem até aos 40 graus nos próximos dias

Entre esta quarta-feira, 10 de junho, e dia 13, sábado, Portugal continental vai registar temperaturas elevadas, que segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), poderão variar entre os 35 e os 40 graus na generalidade do território.“O estado do tempo nos próximos dias será condicionado por um anticiclone localizado a nordeste do arquipélago dos Açores, a estender-se em crista até França, e por um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica. A ação conjunta destes dois centros de ação irá originar o transporte de uma massa de ar quente e seco sobre a Península Ibérica, a qual será responsável por um aumento acentuado dos valores de temperatura”, alerta o IPMA, acrescentando que se registará uma diminuição da intensidade do vento, o que irá provocar uma sensação de aquecimento ainda mais significativa.A temperatura começa a subir esta quarta-feira, esperando-se valores de temperatura máxima a variar entre 25 e 35 graus, com exceção de alguns locais da faixa costeira, onde serão ligeiramente inferiores.A subida de temperaturas mais acentuada acontecerá na quinta-feira, 11, em que estas poderão subir cerca de 10 graus em alguns locais.Já sexta-feira, 12, será o dia mais quente, com temperatura máxima a variar entre 35 e 40 graus na generalidade do território. O sábado continuará quente, mas a partir de domingo, 14, e segunda-feira, 15, o IPMA prevê uma ligeira diminuição das temperaturas.A temperatura mínima deverá também subir em todo o território, prevendo-se que em alguns locais do país sejam registados valores próximos ou acima de 20 graus até à noite de 13 para 14.Assim, Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Évora, Leiria, Kisboa, Portalgre, Porto, Santarém e Setúbal vão estar entre as 9h00 de quinta-feira e as 18h00 de sexta-feira sob aviso amarelo por "persistência de valores elevados da temperatura máxima".Já os distritos de Bragança, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estarão sob alerta amarelo entre as 9h00 e as 18h00 de sexta-feira..Onda de calor de maio em Portugal continental foi a segunda mais longa