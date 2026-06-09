A onda de calor de maio em Portugal continental foi a segunda mais longa e a segunda com maior magnitude desde que há registos, segundo o boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgado esta terça-feira, 9 de junho.A onda de calor iniciada em 20 de maio teve a duração de 9,5 dias, tendo sido somente superada por uma onda de calor registada em 1964, que durou 9,7 dias.A onda de calor começou a 20 de maio no Alentejo e no Vale do Tejo e estendeu-se no dia 24 ao interior Norte e Centro.De acordo com o IPMA, a onda de calor de maio passado no território continental foi a segunda com maior magnitude, de 77,3ºC, só ultrapassada por uma onda de calor de 1965, com 81,5ºC.O conceito de magnitude de uma onda de calor corresponde à soma dos desvios de temperatura máxima do ar em relação à sua média diária no período de referência.Maio registou 25 novos extremos de temperatura máxima do ar, nos quais se destacam os 40,3ºC em Mora, no dia 27, que correspondem ao novo extremo absoluto para este mês em Portugal.O mês passado foi o 10.º maio mais quente desde 2000, com a média da temperatura do ar (17,85ºC) a ser superior em 1ºC ao valor normal no período de referência (1991-2020).O IPMA classifica o mês de maio como quente e seco, sendo que os dados apontam para valores de precipitação inferiores ao normal em grande parte dos distritos e uma "diminuição generalizada" da água disponível no solo, na camada até aos 100 centímetros, com a redução a ser mais acentuada nas regiões do interior Centro e Sul, "em particular no Alentejo e Algarve, onde aumentaram as áreas com menores valores de humidade do solo".O boletim divulgado esta terça-feira traduz uma análise preliminar dos dados disponíveis. A versão final será publicada em meados deste mês.