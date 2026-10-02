Nuno Severiano Teixeira é o novo reitor da Universidade Autónoma de Lisboa

Nuno Severiano Teixeira, professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa é desde esta sexta-feira, 2 de outubro, o novo reitor desta instituição de ensino superior, sucedendo no cargo a José Manuel Amado da Silva, anunciou a UAL.

“É com entusiasmo, mas também com sentido de responsabilidade, que inicio este novo ciclo como reitor na Universidade Autónoma de Lisboa. Honrando o passado e a história da instituição, mas olhando para o futuro e os seus desafios", referiu Nuno Severiano Teixeira, no comunicado. "Acredito numa Universidade que ensina e transmite conhecimento, mas que, simultaneamente, investiga e produz conhecimento. Que valoriza o conhecimento como bem público e, por isso, que reforça o seu compromisso com a sociedade”.

Severiano Teixeira, de 68 anos, já foi também professor catedrático e vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa e professor visitante na Universidade Georgetown, na Universidade da Califórnia- Berkeley, nos Estados Unidos, e no Instituto Universitário Europeu de Florença, em Itália.

Do seu currículo académico consta ainda ter sido fundador e presidente do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, tendo obra publicada sobre história militar, história das relações internacionais, história da integração europeia e questões de política externa, segurança e defesa.

Nuno Severiano Teixeira foi ainda ministro da Administração Interna (entre 2000 e 2002 no governo de António Guterres) e ministro da Defesa (entre 2006 e 2009, no executivo de José Sócrates) e é, atualmente, membro do Conselho de Estado.