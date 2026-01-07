Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Nuno Morais Sarmento deixa presidência do Conselho de Administração da FLAD
Leonardo Negrão
Sociedade

Morais Sarmento entendeu "não poder neste momento, garantir as condições pessoais e de saúde necessárias" para a exigência do cargo, tendo pedido para cessar funções.
Sofia Fonseca
Nuno Morais Sarmento deixou a presidência do Conselho de Administração da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), segundo informação divulgada esta quarta-feira, 7 de janeiro.

"A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento comunica que o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Nuno Morais Sarmento, apresentou a sua demissão, que foi aceite, com efeito a partir do dia 5 de janeiro", diz a FLAD.

A fundação explica que os próximos meses, em que se comemoram os 250 anos da Independência dos Estados Unidos da América, serão de grande exigência, e que Morais Sarmento entendeu "não poder neste momento, garantir as condições pessoais e de saúde necessárias à sua completa realização", tendo pedido para cessar funções.

“Num tempo que é mais de fechar pontes, à FLAD calha a missão que já tinha: construir pontes. Redobradamente”

"Nos últimos 16 meses à frente da Fundação, Morais Sarmento procedeu a uma vasta reorganização interna, procurando, por um lado, transformar a FLAD numa casa aberta e mais próxima dos cidadãos; e por outro, preparando-a para os novos tempos e os avanços tecnológicos em particular os desafios colocados pela inteligência artificial", recorda a FLAD.

No ano passado, Morais Sarmento conduziu as comemorações dos 40 anos da fundação.

40 anos da FLAD entre o ‘City of Glass’ em Lisboa e ‘Amália na América’ em Nova Iorque
flad
Nuno Morais Sarmento

