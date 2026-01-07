Nuno Morais Sarmento deixa presidência do Conselho de Administração da FLAD

Nuno Morais Sarmento deixou a presidência do Conselho de Administração da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), segundo informação divulgada esta quarta-feira, 7 de janeiro."A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento comunica que o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Nuno Morais Sarmento, apresentou a sua demissão, que foi aceite, com efeito a partir do dia 5 de janeiro", diz a FLAD.A fundação explica que os próximos meses, em que se comemoram os 250 anos da Independência dos Estados Unidos da América, serão de grande exigência, e que Morais Sarmento entendeu "não poder neste momento, garantir as condições pessoais e de saúde necessárias à sua completa realização", tendo pedido para cessar funções..“Num tempo que é mais de fechar pontes, à FLAD calha a missão que já tinha: construir pontes. Redobradamente”. "Nos últimos 16 meses à frente da Fundação, Morais Sarmento procedeu a uma vasta reorganização interna, procurando, por um lado, transformar a FLAD numa casa aberta e mais próxima dos cidadãos; e por outro, preparando-a para os novos tempos e os avanços tecnológicos em particular os desafios colocados pela inteligência artificial", recorda a FLAD.No ano passado, Morais Sarmento conduziu as comemorações dos 40 anos da fundação..40 anos da FLAD entre o ‘City of Glass’ em Lisboa e ‘Amália na América’ em Nova Iorque