Nuno Markl volta a casa após seis meses de internamento

Cerca de meio anos após ter sofrido dois acidentes vasculares cerebrais (AVC), em novembro, Nuno Markl prepara-se deixar o hospital nesta sexta-feira, 12 de junho.Nas redes sociais, o radialista de 54 anos partilhou a emoção que sente por estar prestes a ter alta. "E, de repente, uma inesperada melancolia e nostalgia ao fazer as malas para a alta, na sexta-feira, e deixar de viver na minha casa dos últimos seis meses. As estantes vazias de figuras dos Peanuts e de miniaturas dos Estúdios Ghibli, as estantes que em Dezembro alojaram decorações no Natal mais inesperado da minha vida; as coisas, úteis e fúteis - mas todas úteis, todas preciosas - com que me rodeei e com que me rodearam no quarto 114. Com a minha irmã, enchemos sacos e malas com a minha normalidade de mais de 180 dias na mais anormal das situações. Estranha a sensação de um regresso à normalidade genuína com a inquietação que tenho sobre o quão normal será essa normalidade. Estou feliz, estou melancólico. Não tenho bem um manual de instruções para lidar com isto", escreveu..A partilha gerou imediatamente uma onde de mensagens de apoio por parte dos seguidores, que celebraram este regresso iminente a casa. Na semana passada, Markl havia regressado ao estúdio da Rádio Comercial, num momento simbólico, já depois de ter retomado a rubrica O Homem Que Mordeu o Cão, no programa Manhãs da Comercial.Nuno Markl sofreu um primeiro AVC a 20 de novembro do ano passado e, poucos dias depois, durante o internamento, teve um segundo acidente vascular cerebral, o que acabou por prolongar o seu processo de recuperação.."Um momento especial". Nuno Markl regressa aos estúdios da Rádio Comercial.Nuno Markl revela ter sofrido segundo AVC e que vai passar o Natal no hospital com a família