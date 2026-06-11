Nuno Markl no hospital.
Nuno Markl no hospital.FOTO: NUNO MARKL/INSTAGRAM
Sociedade

Nuno Markl volta a casa após seis meses de internamento

Radialista de 54 anos partilhou nas redes sociais a emoção que sente por estar prestes a ter alta.
David Pereira
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Cerca de meio anos após ter sofrido dois acidentes vasculares cerebrais (AVC), em novembro, Nuno Markl prepara-se deixar o hospital nesta sexta-feira, 12 de junho.

Nas redes sociais, o radialista de 54 anos partilhou a emoção que sente por estar prestes a ter alta. "E, de repente, uma inesperada melancolia e nostalgia ao fazer as malas para a alta, na sexta-feira, e deixar de viver na minha casa dos últimos seis meses. As estantes vazias de figuras dos Peanuts e de miniaturas dos Estúdios Ghibli, as estantes que em Dezembro alojaram decorações no Natal mais inesperado da minha vida; as coisas, úteis e fúteis - mas todas úteis, todas preciosas - com que me rodeei e com que me rodearam no quarto 114. Com a minha irmã, enchemos sacos e malas com a minha normalidade de mais de 180 dias na mais anormal das situações. Estranha a sensação de um regresso à normalidade genuína com a inquietação que tenho sobre o quão normal será essa normalidade. Estou feliz, estou melancólico. Não tenho bem um manual de instruções para lidar com isto", escreveu.

A partilha gerou imediatamente uma onde de mensagens de apoio por parte dos seguidores, que celebraram este regresso iminente a casa.

Na semana passada, Markl havia regressado ao estúdio da Rádio Comercial, num momento simbólico, já depois de ter retomado a rubrica O Homem Que Mordeu o Cão, no programa Manhãs da Comercial.

Nuno Markl sofreu um primeiro AVC a 20 de novembro do ano passado e, poucos dias depois, durante o internamento, teve um segundo acidente vascular cerebral, o que acabou por prolongar o seu processo de recuperação.

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