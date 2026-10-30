Novembro começa com temperaturas "acima do normal para esta época do ano"

Espera-se um fim de semana de calor, com as temperaturas a chegarem aos 28º Celsius, e Portugal continental irá manter-se "sob a influência de ar quente e seco" em grande parte da próxima semana (2 a 8 de novembro), segundo as previsões desta sexta-feira (30 de outubro) do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Prevê-se, por isso, "valores de temperatura acima do normal para esta época do ano", indica o IPMA.

"No início da semana, continuaremos com céu limpo ou com nebulosidade alta, sem precipitação e vento de leste, em geral fraco, soprando temporariamente moderado ou forte nas terras altas", referem as previsões meteorológicas para os primeiros dias de novembro.

A partir do meio da semana, haverá uma mudança gradual do estado do tempo, com a previsão do "aumento da nebulosidade, em especial na região Sul", podendo ocorrer "alguns aguaceiros".

No fim de semana de 7 e 8 de novembro, espera-se um agravamento do estado do tempo, devido a um "vasto sistema depressionário centrado no Atlântico na região dos Açores", que irá aproximar-se do Continente. Será nessa altura que a chuva irá regressar, mas, ainda assim, "com temperatura amena".

"Apesar desta mudança a precipitação semanal será inferior aos valores normais para a época na região Norte", explica o IPMA.

Para o início da semana, em grande parte do território continental, a temperatura máxima deverá fixar-se "entre 18 a 25 °C, diminuindo para 16 a 22 °C a partir do meio da semana".

Já em relação à temperatura mínima, "prevê-se uma ligeira subida a partir do meio da semana, em especial no interior e nas terras altas", onde são esperados que "valores de 2 a 8 passarão para valores de 6 a 12 °C", acrescenta a previsão do IPMA.