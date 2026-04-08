Nove menores agridem jovem no Cais do Sodré

Um grupo de nove menores agrediu um jovem na estação do Cais do Sodré, em Lisboa. Dois dos envolvidos foram detidos e outros sete foram identificados. A vítima, com 20 anos, teve de receber assistência hospitalar.A agressão, revelada esta quarta-feira, 8 de abril, pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, aconteceu no dia 1, pelas 19h00. As autoridades foram alertadas por populares e, chegando ao local, depararam-se com “uma desordem com nove indivíduos a agredirem um outro prostrado no solo”. A PSP, através da Divisão de Segurança a Transportes Públicos, pôs um ponto final nas agressões e procedeu à identificação de todos os envolvidos.Após apresentação de denúncia, foram detidos os dois suspeitos com 16 anos e notificados para comparecerem perante a Autoridade judiciária competente, a fim de aplicação das medidas de coação, e foi efetuado o devido expediente para tribunal quanto aos demais suspeitos menores de idade, diz o comunicado.A vítima, que apresentava vários ferimentos, foi assistida pelos bombeiros e depois no Hospital de São José.