Nova sinalização prometida para melhorar fiabilidade da Linha Azul continua em fase de testes
Foto: Canva
Sociedade

Nova sinalização prometida para melhorar fiabilidade da Linha Azul continua em fase de testes

Concurso é do ano de 2020.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a

Nos últimos dias, quem andou pela linha Azul do metro deparou-se com o serviço interrompido em diversos momentos, sem uma explicação concreta. Ao DN, o Metropolitano informou que "registaram-se 7 ocorrências na Linha Azul, com uma duração total de 96 minutos".

Destes, 55 minutos foram devidos a incidentes com passageiro. Os restantes 41 deveram-se "a avarias de comboios e de sinalização". Os problemas de sinalização no metro, em especial na linha Azul, há muito estão identificados.

Ainda em 2020, no mês de fevereiro, foi lançado um contrato para a aquisição do novo sistema de sinalização ferroviária e de 14 novas unidades triplas (42 carruagens). O sistema é o CBTC (Communications-Based Train Control) e alinha azul é a primeira a receber a tecnologia.

O valor investido foi de 114,5 milhões de euros. No entanto, a implementação ainda não está concluída. Ao DN, o metro afirma que o "projeto numa fase avançada de ensaios técnicos, com vista à sua futura entrada em exploração".

O metro explica quais as vantagens do investimento. "O sistema monitoriza permanentemente a posição dos comboios e ajusta automaticamente a sua velocidade, permitindo um controlo mais preciso da circulação, níveis acrescidos de segurança e uma gestão mais eficiente das circulações", diz.

Em termos práticos, "a nova tecnologia permitirá reduzir os intervalos entre comboios, aumentar a frequência de circulação e a capacidade de transporte, reforçar a pontualidade e a regularidade do serviço e melhorar a fiabilidade da operação". Ao mesmo tempo, "contribuirá para uma maior eficiência operacional, através da otimização dos recursos, da redução dos custos de exploração, da diminuição do consumo energético e do desgaste do material circulante, reforçando igualmente a sustentabilidade e a resiliência da rede". Porém, não foi informada uma data para o funcionamento pleno destas melhorias.

Nova sinalização prometida para melhorar fiabilidade da Linha Azul continua em fase de testes
Metro de Lisboa investe 3,9 milhões de euros em novos painéis de informação
Nova sinalização prometida para melhorar fiabilidade da Linha Azul continua em fase de testes
Novo sistema de sinalização do Metro vai permitir ausência de maquinista
Investimento
Transportes
Metro de Lisboa
metro
Diário de Notícias
www.dn.pt