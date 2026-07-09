Metro de Lisboa investe 3,9 milhões de euros em novos painéis de informação

As estações do Metropolitano de Lisboa vão passar a ter novos painéis de informação, mais modernos e com mais detalhes sobre o tempo de espera dos comboios. A empresa investiu 3,9 milhões de euros nos equipamentos e na aquisição do software de gestão, informou ao DN fonte oficial do Metro de Lisboa.Os atuais painéis apresentam apenas o tempo de espera até à chegada do próximo comboio. Nos novos equipamentos, os passageiros poderão também consultar o tempo previsto para a chegada dos comboios seguintes, em ambos os sentidos. Haverá ainda informação sobre o estado de todas as linhas e o funcionamento dos elevadores.A estação Jardim Zoológico foi escolhida para a fase de testes. "Nesta fase, foram instalados equipamentos na estação Jardim Zoológico e no laboratório do Metropolitano de Lisboa, onde está a ser avaliado o comportamento do sistema, nomeadamente ao nível da gestão e do fluxo de informação entre o software e os equipamentos instalados", refere a empresa.Além disso, está também a ser avaliada "a adequação dos layouts e da apresentação dos conteúdos". Antes da entrada em funcionamento da versão final poderão ainda ser feitos alguns ajustamentos. Esta fase deverá ficar concluída em setembro. "Após a sua conclusão e validação final, está prevista a implementação do software de gestão de informação ao cliente em toda a rede até ao final de 2026", lê-se na resposta enviada ao jornal.Ainda durante este ano, terá início a instalação dos novos equipamentos em mais nove estações: Aeroporto, Alameda (I e II), Baixa-Chiado, Cais do Sodré, Campo Grande, Jardim Zoológico, Marquês de Pombal (I e II), Oriente, Saldanha (I e II) e São Sebastião (I e II).As restantes estações também irão receber os novos painéis, embora o calendário ainda não esteja definido. "A expansão às restantes estações encontra-se igualmente prevista, embora sem calendário definido nesta fase. Numa primeira etapa, está previsto o alargamento do sistema a todas as estações da futura Linha Circular", acrescenta a empresa. Até que a substituição esteja concluída, os novos equipamentos irão coexistir com os atuais. "Até haver a substituição da totalidade dos equipamentos, a solução prevê a coexistência com os equipamentos já existentes, em função das necessidades identificadas para cada estação", explica o Metro de Lisboa. A rede do Metropolitano de Lisboa conta atualmente com 56 estações.amanda.lima@dn.pt.Estudo do ACP. Deixar de usar carro só com mais e melhores transportes públicos.Metro de Lisboa investe 7,5 milhões na substituição de máquinas de bilhetes\n