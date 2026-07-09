Estação Jardim Zoológico foi escolhida para testes.
Estação Jardim Zoológico foi escolhida para testes.Foto: DR
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Metro de Lisboa investe 3,9 milhões de euros em novos painéis de informação

A fase de testes decorre até setembro. Depois, está prevista a implementação do software de gestão de informação ao cliente em toda a rede até ao final de 2026.
Amanda Lima
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