A entrada em operação da nova linha ferroviária Évora-Elvas está prevista para o segundo semestre de 2027, por enquanto com o sistema de segurança convencional já utilizado em Portugal.

Num esclarecimento enviado à agência Lusa por correio eletrónico, a IP esclareceu esta qu9nta-feira, 19 de novembro, que a entrada ao serviço da nova ferrovia entre Évora e Elvas, no distrito de Portalegre, “ocorrerá de forma faseada”, a partir do segundo semestre de 2027.

A Lusa pediu esclarecimentos à IP depois de o jornal Público ter noticiado, na sua edição do dia 10 deste mês, que a empreitada completa deste corredor ferroviário ia derrapar para 2028. Isto porque, segundo o jornal, o contrato entre a empresa pública IP e a multinacional Alstom para a aquisição e instalação do sistema de sinalização data de 28 de outubro passado e tem um prazo de execução de 396 dias.

Na resposta à Lusa, a IP explicou que, numa primeira fase, a circulação ferroviária na linha “será suportada pelos sistemas de sinalização eletrónica e CONVEL [sistema de segurança ferroviária português], em condições idênticas às existentes na restante Rede Ferroviária Nacional”.

“Mantém-se a previsão de conclusão dos ensaios e certificação do sistema CONVEL no primeiro trimestre de 2027, prosseguindo posteriormente as restantes etapas do processo necessárias à entrada em serviço desta primeira fase, prevista para o segundo semestre de 2027”, assinalou.

De acordo com a IP, a segunda fase ocorrerá após a conclusão dos processos de certificação e autorização associados à instalação do sistema europeu de controlo dos comboios (ETCS, na sigla em inglês).

“Este novo sistema desempenhará funções equivalente ao CONVEL, permitindo a circulação de comboios, se equipados com este sistema, à velocidade máxima de 250 km/h”, realçou a empresa pública, prevendo que esta segunda fase se possa iniciar em 2028.

No dia 16 de janeiro deste ano, aquando de uma visita a esta linha, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, deu como concluídas as obras de construção da ferrovia, mas revelou que os comboios só iriam circular no final do ano ou início de 2027.

“O que é que falta” para “não criar falsas expectativas”, questionou, na ocasião, Miguel Pinto Luz, respondendo de seguida: “Temos mais um ano pela frente para a sinalização e para a certificação em termos de segurança”.

Por isso, só no “final deste ano, princípio do próximo ano, é quando teremos de facto comboios aqui a andar”, acrescentou na altura Pinto Luz, insistindo que a linha estará pronta para comboios de mercadorias e de passageiros.

O Corredor Internacional Sul, para ligar o Porto de Sines e a fronteira do Caia, em Elvas, enquadra-se no Programa de Investimentos na Expansão e Modernização da Rede Ferroviária Nacional “Ferrovia 2020”.