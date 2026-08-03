O IPMA contribui para a app com estimativas de emissões.
O IPMA contribui para a app com estimativas de emissões.Foto: DR
Sociedade

Nova app permite acompanhar incêndios em tempo quase real

Ferramenta permite acompanhar a dispersão do fumo e o seu impacto na qualidade do ar; comparar a atividade dos incêndios entre países e regiões; e analisar dados históricos e tendências desde 2003.
David Pereira
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O Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) lançou o Fire Emissions Watch, uma nova aplicação interativa que permite monitorizar, em tempo quase real, a propagação de incêndios em tempo quase real. O site pode ser acessado aqui.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta ferramenta permite acompanhar a dispersão do fumo e o seu impacto na qualidade do ar; comparar a atividade dos incêndios entre diferentes países e regiões; e analisar dados históricos e tendências desde 2003.

O IPMA contribui para a app com estimativas de emissões do CAMS, produzindo dados de Fire Radiative Power (FRP) obtidos por satélite, que também podem ser visualizados na aplicação.

Dados recentes do CAMS mostram que países da Europa Ocidental, como França, tiveram em julho o pior mês no que concerne a emissões de carbono.

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