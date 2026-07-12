Frederico Rosa foi eleito presidente da CIM, constituída pelos nove municípios, a 15 de dezembro. O dia em que a comunidade foi constituída.
Frederico Rosa foi eleito presidente da CIM, constituída pelos nove municípios, a 15 de dezembro. O dia em que a comunidade foi constituída.Foto: Câmara Municipal do Barreiro
Sociedade

“Nos últimos quadros comunitários a península de Setúbal perdeu cerca de 4 mil milhões de euros”

Os municípios de Setúbal criaram uma comunidade intermunicipal para “sair” da tutela de Lisboa. Frederico Rosa, presidente da CIM, que reúne os nove municípios da região, lembra que a região tinha o PIB 'per capita' mais baixo do país, mas não tinha acesso a muitos fundos europeus pela ligação à capital. Ao DN explica os projetos e as opções estratégicas para o futuro.
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