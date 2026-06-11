Noite de Santo António terá transportes públicos reforçados em Lisboa

Com desfiles das marchas populares e arraiais por toda a cidade, a noite de Santo António promete ser movimentada em Lisboa. Para quem vai de transportes públicos — uma opção para quem não quer enfrentar trânsito condicionado e possíveis dificuldades de estacionamento — as linhas estarão reforçadas.O Metropolitano de Lisboa terá horário alargado, funcionando até às 3h00 da manhã. "O Metro de Lisboa vai garantir o prolongamento do serviço na noite de 12 para 13 de junho, associando-se às celebrações de Santo António e às Festas de Lisboa e reforçando o seu papel enquanto principal solução de mobilidade para chegar aos arraiais e regressar a casa em segurança", lê-se em comunicado da empresa.O intervalo entre comboios será de aproximadamente 12 minutos. "Para responder ao aumento significativo da procura, o serviço será prolongado até às 03h00 da madrugada de 13 de junho, com comboios de seis carruagens em todas as linhas e intervalos médios de cerca de 12 minutos", destaca a empresa.Mas atenção ao último horário: "considerando que o último comboio parte às 03h00 de cada estação terminal, não são garantidas correspondências após a realização destes últimos serviços".Por causa do desfile na Avenida da Liberdade, a estação Avenida, da linha Azul, encerrará às 19h30. "Por razões de segurança e por indicação da PSP, a estação Avenida (Linha Azul) encerrará às 19h30. A passagem pedonal subterrânea permanecerá, contudo, aberta até às 03h00 da madrugada de 13 de junho", detalha o Metro.O maior movimento é esperado na linha Verde, nomeadamente nas estações Alameda e Cais do Sodré. "As estações Alameda e Cais do Sodré serão ponto de partida para a noite mais popular de Lisboa", antecipa.ComboiosA Comboios de Portugal (CP) também terá os transportes reforçados. Na Linha de Cascais, que está em obras, os trabalhos de reforma serão suspensos para permitir a reposição do serviço noramal entre Oeiras e Cascais. Haverá viagens com partida do Cais do Sodré para Cascais às 2h30, 3h30 e 4h30.Na Linha de Sintra, com partida do Rossio, haverá comboios a cada meia hora, entre a 1h30 e as 4h30. Já na Linha da Azambuja, as partidas de Santa Apolónia serão às 1h30 e às 3h30.AutocarrosA Carris vai assegurar serviço durante toda a madrugada das festividades. De acordo com informação disponível no site da empresa, "na madrugada de 13 de junho (sábado), entre as 0h00 e as 5h30, a CARRIS assegura serviço durante as festividades dos Santos Populares 2026".O elétrico "15E", entre o Cais do Sodré e Algés, terá o funcionamento prolongado até às 3h00, além da disponibilização da Rede da Madrugada, composta por sete linhas..Mundial começa hoje! Saiba onde há ecrãs gigantes para ver os jogos .A festa já começou. Siga o roteiro das festas populares em Lisboa