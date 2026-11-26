A Acampada de Lisboa pelo direito à habitação vai retirar esta quinta-feira, 26 de novembro, “de forma pacífica” as tendas da Praça dos Restauradores, na capital, sublinhando que “não é o fim” do protesto.

“Isto não é um fim. A Acampada de Lisboa não vai terminar, mas estamos cientes de que era impossível continuar com as tendas aqui com as comemorações do 1.º de Dezembro e obviamente que todas as pessoas que estão também aqui a pernoitar connosco têm de conseguir encontrar uma alternativa para as suas vidas”, disse Lou Loução.

A decisão foi tomada ao final da noite de quarta-feira e confirmada pelo movimento em declarações à SIC Notícias.

“O que pretendemos é retirar as tendas de forma pacífica e que não aconteça qualquer tipo de confronto com a polícia”, disse Lou Loução, um dos porta-vozes do movimento.

Na quarta-feira, o movimento tinha dito que a Polícia de Segurança Pública (PSP) os contactou com vista à desmobilização da Acampada que está presente desde 14 de novembro na Praça dos Restauradores.

Numa nota publicada nas redes sociais, o movimento detalhou que a polícia entrou em contacto por três vezes na quarta-feira, às 14h00, às 16h00 e às 18h00, transmitindo que tinham que desmobilizar.

"Deram a entender que ou desmobilizamos ou eles nos desmobilizam", pode ler-se.

O movimento que começou em Lisboa a 17 de outubro voltou em 14 de novembro a montar tendas, mas desta vez na Praça dos Restauradores, perante a impossibilidade de regresso ao Rossio, onde a Câmara de Lisboa montou o Mercado de Natal assim que os manifestantes levantaram o acampamento antes da passagem das depressões Bruna e Charles.

Nos últimos dias, o movimento pela habitação também tem pernoitado junto à Assembleia da República.

Os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto em 10 de outubro e expandiram-se a Lisboa, mas já motivaram também concentrações noutras cidades.

Os manifestantes exigem, entre outras coisas, a reversão da nova lei do arrendamento, um travão à aquisição de habitação por parte dos fundos imobiliários e tetos "verdadeiramente acessíveis" à renda.