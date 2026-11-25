Acampada de Lisboa revela contacto da PSP para desmobilização nos Restauradores
A Acampada de Lisboa pelo direito à habitação revelou esta quarta-feira, 25 de novembro, que a PSP entrou em contacto com o movimento a instar para a desmobilização que está presente desde 14 de novembro na Praça dos Restauradores.
Numa nota publicada nas redes sociais, o movimento detalhou que a polícia entrou em contacto por três vezes esta quarta-feira, às 14:00, às 16:00 e às 18:00, transmitindo que tinham que desmobilizar.
"Deram a entender que ou desmobilizamos ou eles nos desmobilizam", pode ler-se.
Na mesma nota, a Acampada de Lisboa referiu que está reunida desde as 21:00 e que irá transmitir mais tarde a sua decisão.
O movimento que começou em Lisboa a 17 de outubro voltou em 14 de novembro a montar tendas, mas desta vez na Praça dos Restauradores, perante a impossibilidade de regresso ao Rossio, onde a Câmara de Lisboa montou o Mercado de Natal assim que os manifestantes levantaram o acampamento antes da passagem das depressões Bruna e Charles.
Nos últimos dias, o movimento pela habitação também tem pernoitado junto à Assembleia da República.
Os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto em 10 de outubro e expandiram-se a Lisboa, mas já motivaram também concentrações noutras cidades.
Os manifestantes exigem, entre outras coisas, a reversão da nova lei do arrendamento, um travão à aquisição de habitação por parte dos fundos imobiliários e tetos "verdadeiramente acessíveis" à renda.