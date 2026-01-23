Neva no Alentejo, em Marvão, Estremoz e Borba. Terras altas um pouco por todo o pais cobertas de branco

As temperaturas baixas desta noite fazem com que caia neve em locais pouco habituais, como no Alentejo.A Serra do Marvão e em Campo Maior, distrito de Portalegre, bem como em Estremoz e em Borba (Évora) já caía neve no início da madrugada deste sábado, contando-se que nas terras altas da região Sul continuasse a cair neve ou granizo..Menos de 2.000 clientes da E-Redes estavam às 20:00 de hoje sem energia elétrica em várias zonas de Portugal continental, devido ao mau tempo pela passagem da depressão Ingrid, adiantou a empresa, destacando que a situação está "a normalizar".No balanço anterior, com dados até às 18:30, a E-Redes tinha divulgado que cerca de 3.800 clientes estavam sem energia elétrica em várias zonas de Portugal continental, sobretudo no distrito de Aveiro.A empresa garantiu, no mais recente balanço, que "a situação da rede elétrica [está] a normalizar"."Dadas as condições climatéricas condicionadas pela tempestade Ingrid, a E-Redes mantém-se em alerta e com as equipas mobilizadas, em articulação com a proteção civil, para eventuais intervenções que sejam necessárias", destacou ainda.De acordo com a empresa de distribuição de energia elétrica, durante a madrugada de hoje foram afetados "cerca de 20 mil clientes", sobretudo nas regiões Norte e Centro."A rede elétrica foi impactada pelas condições meteorológicas adversas que afetaram o continente nas últimas horas nas regiões Norte e Centro, em particular nos distritos de Braga, Leiria e Porto", indicava pelas 12:00 fonte da empresa.Perante o agravamento das previsões meteorológicas, a E-Redes ativou preventivamente o Plano de Atuação em Crise, permitindo o reforço dos meios técnicos e operacionais, para assegurar a "adequada capacidade de resposta".Lusa.O Metropolitano de Lisboa vai manter abertas entre hoje e a madrugada de terça-feira, no período noturno, as estações de Santa Apolónia, Oriente e Rossio, para permitir que pessoas em situação de sem-abrigo possam ali pernoitar, devido ao frio.Numa nota enviada à agência Lusa, fonte da empresa referiu que a medida foi tomada "em estreita articulação com a Câmara Municipal de Lisboa".A data de término desta medida poderá ser ajustada em função da avaliação contínua das condições meteorológicas, acrescentou.As estações abertas entre hoje e a madrugada de terça-feira, de 26 para 27 de janeiro, são as do Oriente (linha Vermelha), Rossio (linha Verde) e Santa Apolónia (linha Azul).A iniciativa insere-se no âmbito do Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo e visa "assegurar uma resposta adequada às condições de frio extremo que atualmente se fazem sentir na cidade de Lisboa", destacou ainda o Metropolitano de Lisboa..No distrito de Vila Real, o Itinerário Principal 4 (IP4) mantinha-se pelas 19:00 cortado na zona da serra do Marão e as autoestradas A24, A7 e A4 estavam com constrangimentos devido à intensa queda de neve.A informação foi avançada à agência Lusa pela GNR de Vila Real que, num ponto de situação feito pelas 19:00, disse que o IP4 se mantém fechado, desde esta manhã, entre os nós da Campeã (Vila Real) e Aboadela (Amarante, Porto), na área que corresponde à serra do Marão.Também a Estrada Nacional 15 (EN15), na mesma zona, estava intransitável devido à queda de neve que se fez sentir ao longo do dia de hoje.Segundo a GNR, a alternativa era a A4, pelo Túnel do Marão.A fonte adiantou ainda que nas autoestradas A24, entre Vila Real e a ligação para a A7, em Vila Pouca de Aguiar, bem como na A7 até Ribeira de Pena, a circulação se fazia, mas com dificuldade.Também na A4, na zona do Pópulo, se sentiam alguns constrangimentos devido à neve.A GNR salientou que os limpa neves estão a trabalhar nestas vias, a limpar e a espalhar sal.Num comunicado divulgado pelas 18:30, a Câmara de Vila Real informou que, no concelho, havia algumas estradas com circulação condicionada como a EN15, entre Sanguinhedo e Lamares, e a Estrada Municipal 323 (EM313), no sentido Mondim de Basto, no troço compreendido entre Lamas de Olo e Relva.“Estas situações encontram-se devidamente sinalizadas e acompanhadas pelas equipas no terreno, podendo sofrer alterações consoante a evolução das condições meteorológicas”, referiu o município, que pediu que os automobilistas evitem deslocações desnecessárias e não se dirijam às zonas altas do concelho para observação da neve.Também o município de Mesão Frio informou que a Estrada Nacional 101 (EN101), que liga Mesão Frio a Amarante, estava cortada a partir da Ponte de Carrapetelo, em ambos os sentidos.Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estão hoje sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) por causa da neve.A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANECP) colocou quase todo o território nacional continental em estado de prontidão especial de nível 3 até sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid.Este nível entrou em vigor às 16:00 de quinta-feira e termina às 23:59 de sábado..As estradas nacionais (EN) 2, 229-1 e 321 nos concelhos de Castro Daire, Cinfães, Lamego e Penedono, estão cortadas ao trânsito devido à queda de neve, disse hoje à agência Lusa fonte da GNR.De acordo com o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial de Viseu, major André Batista, estão cortadas três estradas nacionais no distrito de Viseu desde o meio da tarde de hoje.A EN321, entre Castro Daire e Cinfães, na serra de Montemuro, foi a primeira a ser fechadas ao trânsito, ainda na manhã de hoje e desde o meio da tarde ficaram também encerradas a EN229-1, entre Penedono e Antas (Sernancelhe) e a EN2, entre Castro Daire e Bigorne (Lamego).“As estradas estão cortadas e irão permanecer encerradas ao trânsito durante muitas horas, uma vez que a neve cai com grande intensidade e não há meios para limpar tanta neve nas várias vias, porque são muitos quilómetros”, referiu o major da GNR.André Batista acrescentou que, além das EN, “há muitas estradas municipais [EM] cortadas, nos diversos concelhos no norte do distrito” de Viseu, inclusive nos municípios que têm as nacionais cortadas.Segundo o Comando Sub-regional do Douro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), entre os concelhos do distrito de Viseu com estradas municipais cortadas ao trânsito estão Armamar, Tarouca, Tabuaço e Vila Nova de Paiva.Lusa.A circulação ferroviária na Linha de Cascais já não vai estar condicionada entre São Pedro do Estoril e Cascais no domingo, devido a trabalhos, perante as condições meteorológicas adversas, informaram hoje a Infraestruturas de Portugal (IP) e a CP.“Face à previsão de agravamento das condições meteorológicas, com ocorrência de períodos de chuva, por vezes forte, na região de Lisboa, não será possível proceder, em condições de segurança adequadas, à execução dos trabalhos no pontão de São Pedro do Estoril anteriormente previstos para o dia 25 de janeiro”, afirmaram, em comunicado, a IP e a CP – Comboios de Portugal.Assim, “no próximo domingo não se verificará qualquer alteração aos horários de circulação dos comboios no troço entre São Pedro do Estoril e Cascais”, acrescenta-se na nota.Num comunicado anterior, as empresas referiram que a intervenção se insere na empreitada de modernização da via e da catenária da Linha de Cascais (que liga este concelho e Lisboa, passando pelo de Oeiras), com o objetivo de reforçar a segurança, a eficiência da exploração ferroviária e a qualidade da oferta de transporte público na Área Metropolitana de Lisboa.“Em virtude da elevada complexidade e duração dos trabalhos a realizar, incompatível com a manutenção da circulação ferroviária regular, torna-se imprescindível proceder à interdição da via descendente neste troço no próximo domingo, dia 25 de janeiro, bem como no fim de semana de 28 de fevereiro e 01 de março”, lia-se na nota lançada no início desta semana.Com o adiamento dos trabalhos, a gestora da infraestrutura e a transportadora ferroviária agradecem “a melhor compreensão para os eventuais transtornos que esta situação possa provocar”..O transporte fluvial entre Trafaria (Almada), Porto Brandão (Almada) e Belém (Lisboa) foi hoje cancelado devido ao mau tempo, mantendo-se apenas a circulação de passageiros entre Porto Brandão e Belém, informou a Transtejo Soflusa.“Por motivo de condições meteorológicas e de mar adversas, o serviço de transporte de veículos encontra-se temporariamente interrompido”, explica a empresa, numa nota publicada na sua página da internet.Ainda não existe previsão para a retoma do serviço a partir de e até à Trafaria.O serviço de transporte de passageiros entre Porto Brandão e Belém é realizado de acordo com os horários em vigor..A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) alertou hoje para a possibilidade de ocorrência de cheias em zonas urbanas na sequência da passagem da depressão Ingrid e reconheceu que a situação hidrológica pode “agravar-se significativamente” a partir de segunda-feira.“A tempestade Ingrid provocará uma subida dos caudais nas bacias hidrográficas, com particular incidência no centro e norte”, explicou a APA numa resposta enviada à Lusa.Nesse sentido, trata-se de uma situação hidrológica de vigilância, “podendo ocorrer uma subida de caudal acima do previsto, pelo que requer particular atenção junto das zonas ribeirinhas”, acrescentou.Enquanto autoridade nacional da água, a APA revelou que podem vir a ocorrer cheias em zonas urbanas, nas bacias em nível de pré-alerta (potencial subida de causais) e alerta (caudais superiores aos habituais).Assim, de acordo com a APA, hoje, as bacias hidrográficas do rio Minho, sub-bacia do Coura; do rio Lima, sub-bacia do Vez; do rio Cávado; rio Mondego; rio Vouga; rio Guadiana (sul) e rio Arade encontram-se em nível de pré-alerta.Como tal, existe uma situação hidrológica de vigilância, podendo ocorrer uma subida de caudal acima do previsto, estando recomendado pela APA que seja feito o seguimento da situação hidrológica.Desde quinta-feira e até sábado, a bacia hidrográfica do rio Vouga sub-bacia do Águeda encontra-se em 1.º nível de alerta, o que significa que se encontra numa “situação hidrológica potencialmente perigosa”, podendo haver “perigo para todas as atividades humanas realizadas no leito do rio e perigo potencial para aquelas que se realizem nas margens”, além de “potenciais inundações urbanas”, recomendando que seja intensificada a vigilância dos cidadãos.Na próxima semana, as previsões meteorológicas indicam um novo episódio de precipitação intensa e, segundo a APA, “poderá configurar uma situação hidrológica potencialmente perigosa, com potenciais inundações urbanas, com perigo para todas as atividades humanas realizadas no leito do rio e perigo potencial para aquelas que se realizem nas margens”.A APA lembra a articulação existente com todos os concessionários na gestão das barragens para garantir o encaixe entre eventos, “promovendo para tal descargas e assim conseguir maior encaixe durante os eventos, para reduzir a velocidade e o volume de água para jusante”.“No entanto, esta operação não pode nunca colocar em risco a segurança das infraestruturas dado que têm um limite para esta operação”, refere a autoridade.Lusa.Cerca de 3.800 clientes da E-Redes estavam às 18:30 de hoje sem energia elétrica em várias zonas de Portugal continental, sobretudo no distrito de Aveiro, devido ao mau tempo, com a depressão Ingrid, revelou à Lusa fonte da empresa.Pelas 18:30, o distrito de Aveiro era o mais afetado pelos constrangimentos na rede elétrica, indicou fonte da E-Redes.De acordo com a empresa de distribuição de energia elétrica, durante a madrugada de hoje foram afetados “cerca de 20 mil clientes”, sobretudo nas regiões Norte e Centro.Pelas 12:00 estavam sem energia elétrica cerca de 6.500 clientes, número que diminuiu às 14:00 para cerca de 4.300, subiu às 15:00 para cerca de 5.400 e voltou a descer às 18:30 para cerca de 3.800, segundo dados da E-Redes, que ressalva que a situação é dinâmica face ao impacto das condições meteorológicas adversas.Para responder aos constrangimentos na rede elétrica, as equipas da E-Redes estão no terreno a acompanhar os trabalhos necessários, junto das entidades de proteção e segurança.“A rede elétrica foi impactada pelas condições meteorológicas adversas que afetaram o continente nas últimas horas nas regiões Norte e Centro, em particular nos distritos de Braga, Leiria e Porto”, indicou pelas 12:00 fonte da empresa.Perante o agravamento das previsões meteorológicas, a E-Redes ativou preventivamente o Plano de Atuação em Crise, permitindo o reforço dos meios técnicos e operacionais, para assegurar a “adequada capacidade de resposta”.“As equipas vão permanecer mobilizadas, enquanto se mantiverem condições atmosféricas adversas, para fazer face a eventuais constrangimentos na rede”, adiantou..Portugal continental registou, entre as 16:00 de quinta-feira e as 17:00 de hoje, 722 ocorrências relacionadas com o mau tempo, devido à passagem da depressão Ingrid, e foram deslocadas sete pessoas, revelou a Proteção Civil.“Há a registar duas pessoas deslocadas em Alcobaça (distrito de Leiria), duas pessoas deslocadas no Cartaxo (distrito de Santarém) e três pessoas deslocadas em Cascais (distrito de Lisboa)”, indicou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), num comunicado sobre as ocorrências relacionadas com a situação meteorológica adversa, que está a afetar Portugal continental.Das 722 ocorrências registadas entre as 16:00 de quinta-feira e as 17:00 de hoje, destacam-se queda de árvores, com 238 situações, limpeza de vias, com 195, queda de estruturas, com 117, inundações, com 89, e movimentos de massa, com 83, de acordo com a Proteção Civil.“As sub-regiões mais afetadas foram região de Coimbra (89 ocorrências), Área Metropolitana do Porto (83 ocorrências) e Grande Lisboa (71 ocorrências)”, indicou a ANEPC.Na resposta a estas situações, a Proteção Civil mobilizou 2.476 operacionais, apoiados por 1.042 veículos.Em comunicado, a ANEPC reforçou que o impacto dos efeitos do mau tempo pode ser minimizado através da adoção de comportamentos preventivos adequados, em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis.Num anterior balanço, a Proteção Civil disse que foram registadas hoje, entre as 00:00 e as 12:00, um total de 231 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sobretudo queda de árvores e limpezas de vias.Na quinta-feira, ao longo das 24 horas do dia, a ANEPC contabilizou 365 ocorrências associadas às condições meteorológicas adversas.Quase todo o território nacional continental está em estado de prontidão especial de nível 3 até sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid.Este nível 3 (a escala vai de 1 a 4, sendo 4 o mais elevado) vigora desde as 16:00 de quinta-feira e até às 23:59 de sábado, e aplica-se a todo o território do continente “à exceção do Alentejo Central e do Baixo Alentejo”.Na região Norte, dezenas de escolas estão fechadas devido às dificuldades de circulação causadas pela queda de neve.Prevê-se chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitido vários avisos vermelhos (o mais grave numa escala de três), laranja (o segundo mais grave) e amarelo.Os Açores e a Madeira também estão sob vários avisos amarelos e laranja.Lusa.Um nevão "à moda antiga” está hoje a mobilizar dezenas de operacionais e 15 viaturas, em Montalegre, com a missão de assegurar a limpeza e a circulação nas estradas do concelho.“Temos a Proteção Civil e os meios municipais todos no terreno”, assegurou a presidente da Câmara de Montalegre, Fátima Fernandes.O concelho do norte do distrito de Vila Real, que está em aviso vermelho por causa da neve, cumpre hoje o segundo dia da Feira do Fumeiro, um dos eventos que mais visitantes atrai ao concelho.As escolas estão hoje fechadas, numa medida preventiva, e, segundo a autarca, a Proteção Civil também ajudou a assegurar, em algumas aldeias, a entrega de refeições a utentes de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).. Os operacionais estão no terreno desde a madrugada de hoje.“Foi uma noite de muito, muito trabalho”, descreveu a autarca, que adiantou que, também o dia, está a ser trabalhoso para garantir que “as vias estão todas transitáveis” e, por isso, com “condições de segurança” para os visitantes que queiram participar na “festa do mundo rural” que é a Feira do Fumeiro.Fátima Fernandes reconheceu que o aviso vermelho “assusta um bocadinho as pessoas”, aconselhou, contudo, a “máxima precaução” e lembrou que as previsões apontam para uma melhoria das condições meteorológicas a partir do início da tarde de sábado.“Garantimos que vamos estar toda a noite no terreno a fazer a limpeza das vias”, frisou.Habituado ao frio e baixas temperaturas, o município de Montalegre está também preparado para lidar com a queda de neve.No terreno estão dezenas de operacionais, entre bombeiros das corporações de Montalegre e de Salto, elementos da Proteção Civil, GNR e ainda privados que são chamados para ajudar.Há ainda 15 viaturas, entre limpa-neves, tratores e outros veículos preparados para a limpeza das estradas e o espalhamento de sal.Fátima Fernandes referiu ainda que o município dispõe de um ‘stock’ de 50 toneladas de sal.A autarca disse que é “preciso cobrir todo o concelho”, lembrando que estes nevões eram habituais há uns anos e salientando que a tempestade Ingrid trouxe “uma nevada à moda antiga”.“Mas nós estamos habituados e estamos preparados e temos os meios mecânicos e humanos para dar resposta a esta necessidade”, salientou.Júlio Lopes, adjunto do comando dos bombeiros de Montalegre, disse que, desde as 04:00 da madrugada, que seus operacionais andam na estrada a fazer a limpeza, prevenção e a aplicar sal para “manter as estradas o mais possível limpas”.Entre as ocorrências a que tiveram que dar resposta estão atolamentos, despistes e ajuda a condutores que não conseguiram progredir.Júlio Lopes lembrou que as previsões apontam para um agravamento das condições meteorológicas a partir das 19:00 de hoje e referiu que a corporação mobilizou 40 operacionais.No distrito de Vila Real, as escolas não abriram hoje nos concelhos de Montalegre, Boticas, Chaves, Mondim de Basto, Valpaços, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar.Já hoje encerraram, para o período da tarde, as escolas em Vila Real, Alijó, Sabrosa e Murça e também a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) anunciou a suspensão das atividades académicas a partir das 16:00.Lusa.A queda do muro do parque infantil de Bouça, freguesia de Cortes do Meio, no concelho da Covilhã, danificou quatro viaturas, confirmou à agência Lusa o vereador com o pelouro da Proteção Civil.Luís Marques deu conta que esta foi a ocorrência de maior relevo registada até ao início da tarde de hoje.Segue-se o apuramento dos danos e responsabilidades, explicou o oficial de relações públicas do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco.“A GNR vai ao local e regista a ocorrência, mas agora depende dos lesados formalizarem a denúncia da situação para que possam fazer o processo avançar para poderem ser ressarcidos”, referiu o tenente-coronel Miguel Silva.Este esclarecimento foi corroborado pelo presidente da Junta de Freguesia de Cortes do Meio, Jorge Viegas, que assume à partida as responsabilidades que venham a ser atribuídas à junta.“Vamos ver qual a forma de resolvermos a situação e estaremos sempre ao lado das pessoas para salvaguardar os seus bens e, apurada a responsabilidade, cá estaremos para as assumir”. O autarca referiu ainda que esta situação já estava sinalizada: “Em outubro do ano passado já tínhamos feito uma intervenção na parte da drenagem das águas, porque era uma situação que já estava sinalizada. Estamos a falar de um muro muito grande e muito alto que, no passado, já tinha ruído e já tinha sido reconstruído duas ou três vezes”.“A natureza tem destas coisas. Foi muita água, muita pressão sobre o muro, que acabou por ceder. Felizmente, não se verificaram danos em pessoas, mas apenas danos materiais”. .Cerca de 4.300 clientes da E-Redes estavam às 14h00 de hoje sem energia elétrica em Portugal continental, sobretudo nas regiões Norte e Centro, devido ao mau tempo, com a depressão Ingrid.“Permanecem algumas avarias na zona de Guimarães que estão em vias de resolução”, revelou fonte da E-Redes à Lusa, indicando que as equipas da empresa de distribuição de energia elétrica estão no terreno a acompanhar os trabalhos necessários, junto das entidades de proteção e segurança.Pelas 12h00 estavam sem energia elétrica cerca de 6.500 clientes.“A rede elétrica foi impactada pelas condições meteorológicas adversas que afetaram o continente nas últimas horas nas regiões Norte e Centro, em particular nos distritos de Braga, Leiria e Porto”, afirmou a fonte..Cerca de 230 ocorrências relacionadas com o mau tempo, devido à passagem da depressão Ingrid, foram registadas hoje em Portugal continental entre as 00:00 e as 12:00, sobretudo queda de árvores e limpezas de via, revelou a Proteção Civil.“Não temos registo de feridos, nem desalojados. No entanto, algumas das ocorrências provocaram danos tanto em veículos como em algumas construções”, afirmou o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) José Costa, em declarações à agência Lusa.Entre as 00:00 e as 12:00, a Proteção Civil registou um total de 231 ocorrências em Portugal continental, nomeadamente “82 quedas de árvore, 70 limpezas de via, 44 quedas de estruturas, 26 movimentos de massa e nove inundações”, indicou José Costa.Na resposta a estas chamadas, foram empenhados 733 operacionais e 330 meios terrestres.Relativamente às zonas mais afetadas, a Proteção Civil destacou a região Norte, onde se verificaram 115 ocorrências, depois a região Centro, com 51, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 45, o Algarve, com 12, e o Alentejo, com oito ocorrências.Na quinta-feira, ao longo das 24 horas do dia, a ANEPC contabilizou 365 ocorrências associadas às condições meteorológicas adversas. .A Câmara das Caldas da Rainha apelou à população que se mantenha longe da linha da costa, na Foz do Arelho, onde a agitação marítima pode pôr em causa a segurança de pessoas e do emissário submarino.Num comunicado à população, a autarquia, do distrito de Leiria, disse encarar “com bastante apreensão a situação atual” e ter solicitado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que deslocasse ao local “uma equipa para avaliar e acompanhar” os impactos na praia onde “a abertura da Lagoa de Óbidos ao mar está localizada a escassos metros dos campos desportivos e da Avenida do Mar”.. À agência Lusa, o presidente da câmara, Vítor Marques (independente), afirmou que os serviços da autarquia “já desmontaram os campos e, provavelmente, irão tirar dois contentores - de primeiros socorros e biblioteca - para salvaguardar qualquer prejuízo que possa haver”.Outras das preocupações prende-se com um emissário submarino [que liga uma Estação de Tratamento de Águas Residuais ao alto- mar], "que passa muito perto da Avenida do Mar” e que o autarca teme que “o mar vá escavando a areia deixando-o a descoberto”.“A nossa preocupação é a salvaguarda das pessoas e, portanto, o alerta para as pessoas não usarem aqueles espaços", mas, acrescentou o presidente, " ao mesmo tempo, também a preocupação em relação ao emissário", considerada a situação "mais complexa" face ao perigo de rutura na conduta, causando “algum risco de contaminação, apesar de se tratar de saneamento tratado”.Lusa .Cerca de 6.500 clientes da E-Redes estavam às 12h00 sem energia elétrica, em vários pontos do norte de Portugal continental, devido aos efeitos do mau tempo.De acordo com a E-Redes, permanecem concentradas algumas avarias na zona de Guimarães, que estão em vias de resolução, e há ainda outros locais que aguardam a reposição do fornecimento de energia, devido a outras avarias também a serem resolvidas.“A rede elétrica foi impactada pelas condições meteorológicas adversas que afetaram o continente nas últimas horas nas regiões Norte e Centro, em particular nos distritos de Braga, Leiria e Porto”, adiantou a empresa responsável pela gestão da distribuição de energia elétrica neste território.A empresa indica que, perante o agravamento das previsões meteorológicas, ativou preventivamente o Plano de Atuação em Crise, permitindo o reforço dos meios técnicos e operacionais..De acordo com o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial de Viseu, major André Batista, são várias as vias cortadas no distrito, em concelhos como Castro Daire, Cinfães, Resende e São Pedro do Sul.. Além da EN321, que liga Castro Daire a Cinfães atravessando a Serra de Montemuro, às 12:00 foi também cortada a Estrada Regional 326, entre Landeira e Santa Cruz da Trapa, no concelho de São Pedro do Sul, referiu.Antes, a circulação já tinha ficado interditada nas estradas municipais 1035, entre Vilar do Peso e Ervilhais, e a 1030, entre Gralheira e Vila Boa de Baixo, no concelho de Cinfães.No concelho de Resende, “há indicação de estar cortada a Estrada Municipal EM553, entre Feirão e Felgueiras”, acrescentou.André Batista explicou que “estas são as estradas onde há mais movimento”, mas “haverá sempre outras estradas secundárias com cortes, porque a neve está a cair com grande intensidade”..Um acidente na A24 envolveu cinco viaturas e provocou dois feridos leves, um deles militar da GNR.Fonte da GNR de Vila Real disse à agência Lusa que o primeiro alerta para o acidente na A24, que ocorreu ao quilómetro 58, aconteceu pela 09:40, tratando-se de uma colisão entre um pesado de mercadorias e dois veículos ligeiros.Foi depois, acrescentou, na sequência deste acidente que um quarto veículo embateu numa viatura da GNR que se encontrava no local.A fonte referiu que há o registo de dois feridos leves, um deles um militar da GNR, que foi transportado ao hospital.O acidente aconteceu numa altura em que nevava com intensidade e no sentido Vila Real – Vila Pouca de Aguiar, mas já antes, a Guarda tinha contabilizado um despiste no sentido contrário, na mesma zona da A24, só com danos materiais.A via já reabriu entre Fortunho e Vila Pouca de Aguiar..As Estradas Nacional (EN) 315, Alfândega da Fé, e a 316, Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, foram encerradas ao trânsito devido à queda de neve.De acordo com o comandante sub-regional das Terras de Trás os Montes, Noel Afonso, a EN 315 está encerrada na Serra de Bornes e Sambade, em Alfândega da Fé, e a EN 316 está fechada ao trânsito entre Espadanedo e Vilar de Ouro, em Macedo de Cavaleiros. .Um choque em cadeia com cinco viaturas ligeiras na A32 em Santa Maria da Feira, Aveiro, causou cinco feridos ligeiros.O acidente deu-se ao quilómetro 22 por volta das 9h00.O trânsito está condicionado, para trabalhos de limpeza da via..A Autoestrada 24 (A24) encontra-se cortada ao trânsito entre os nós de Fortunho, Vila Real, e Vila Pouca de Aguiar, por causa da neve, mantendo-se, no distrito, também fechado o Itinerário Principal 4 (IP4) na serra do Marão.A informação foi avançada à agência Lusa pelas 11:00 pela GNR de Vila Real que adiantou que a via foi cortada pelas 10:30 e que a alternativa ao troço cortado da A24 é a estrada Nacional 2 (EN2)..Cinco das seis albufeiras algarvias já estão a realizar descargas controladas, com o objetivo de criar capacidade adicional de armazenamento. Por enquanto, a única exceção é a Barragem da Bravura. Leia mais clicando em baixo:.Depressão Ingrid. Muita chuva leva a descargas preventivas em barragens e agrava risco de cheias.O Itinerário Principal 4 (IP4) está cortado ao trânsito na zona da serra do Marão e a circulação está condicionada na Autoestrada 24 (A24) entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar por causa da neve, segundo a GNR.Num ponto de situação feito à agência Lusa às 09:45, a GNR de Vila Real disse que se o IP4 está cortado entre os nós da Campeã, concelho de Vila Real, e da Aboadela, concelho de Amarante, numa área que corresponde à serra do Marão.Também a A24, embora transitável, estava condicionada pelas 09:45 por causa da acumulação de neve, com alguns camiões e automóveis parados ou atravessados na via entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar.A GNR disse, no entanto, que nesta via há um limpa-neves a proceder à limpeza da autoestrada..Em Bragança, as escolas estão abertas, mas sem atividades letivas, para poder acolher os estudantes que não têm onde ficar durante o dia.À Lusa, a presidente da câmara de Bragança, Isabel Ferreira, esclareceu que os transportes escolares das aldeias para a cidade foram cancelados, por não ser possível garantir as condições de segurança.Em Vinhais, o município informou nas redes sociais que as escolas também não têm atividade letiva. Segundo a Proteção Civil, no distrito, às 9:00 não havia estradas fechadas devido à neve. .As escolas do concelho de Macedo de Cavaleiros estão, hoje, encerradas devido à queda e as de Bragança e Vinhais não têm atividades letivas, devido à queda de neve acima dos 600 metros de altitude.Nas redes sociais, o município de Macedo de Cavaleiros informou que, depois de uma análise das condições meteorológicas, decidiu encerrar as escolas do concelho..A circulação ferroviária na Linha do Minho foi retomada hoje às 09:35, depois de ter sido suspensa às 06:40, entre Caminha e Valença, devido à queda de uma árvore, informou a CP – Comboios de Portugal.Segundo fonte da empresa, após a conclusão dos trabalhos de remoção da árvore, a linha passou a ter via livre para funcionar..A Estrada Municipal 1030, que faz ligação entre Cinfães e Castro Daire, no distrito de Viseu, está cortada desde as 07:30 de hoje devido à queda de neve, informou fonte da Proteção Civil.A fonte do Comando Sub-regional do Tâmega e Sousa disse à agência Lusa que “a neve começou a cair durante a noite” e obrigou ao encerramento da estrada ao início da manhã.Na quinta-feira, devido à previsão de queda de neve na cota dos 400 a 500 metros de altitude, três municípios do distrito de Viseu, nomeadamente Resende, Cinfães e Castro Daire, decidiram preventivamente encerrar hoje as escolas..As aulas e o transporte escolar estão hoje suspensos em Chaves, elevando para sete os municípios do distrito de Vila Real com as escolas fechadas devido à queda de neve.O município de Chaves divulgou esta manhã, em comunicado, que após o acompanhamento permanente da situação meteorológica com a Proteção Civil, foi decidido que, devido às condições adversas e por razões de prudência e salvaguarda da segurança, não se realizará o transporte escolar para os estabelecimentos de ensino do concelho no dia de hoje.Anunciou ainda que, após decisão conjunta, os três agrupamentos de escolas do concelho: Júlio Martins, António Granjo e Fernão de Magalhães, encerrarão hoje as suas atividades letivas.A Câmara e Chaves, através dos serviços municipais de Proteção Civil, disse ainda que desde a noite de quinta-feira se encontra a proceder à verificação das vias, bem como ao acompanhamento e resolução das ocorrências registadas, "mantendo a situação sob monitorização permanente”..A previsão de queda levou hoje a que no distrito de Vila Real, as escolas estejam hoje fechadas em seis dos seus 14 municípios, como Boticas, Montalegre, Mondim de Basto, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.Durante a noite, nevou em alguns destes municípios, no entanto, fonte da GNR de Vila Real disse que, pelas 07:00, as estradas do distrito se encontravam transitáveis, não se registando constrangimentos significativos à circulação, pelo que as escolas funcionarão com normalidade na capital de distrito..As decisões de suspender hoje os transportes escolares e as aulas foram tomadas na quinta-feira, uma medida preventiva depois do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ter colocado Vila Real entre os distritos com aviso vermelho por causa das previsões de queda de neve.O município de Vila Real disse que continuará a “acompanhar de forma permanente a evolução das condições meteorológicas, em articulação com todas as entidades envolvidas” e adiantou que será realizado um novo ponto de situação pelas 12:00, de forma a reavaliar as condições existentes e assegurar a manutenção da segurança de pessoas e bens..A circulação ferroviária na Linha do Minho estava às 06:40 de hoje suspensa entre Caminha e Valença, no distrito de Viana do Castelo, devido à queda de uma árvore, informou a CP – Comboios de Portugal.A empresa já tinha alertado anteriormente, numa publicação na rede social Facebook, para eventuais constrangimentos à circulação de comboios devido ao agravamento do estado do tempo por causa dos efeitos da passagem da depressão Ingrid.“Devido ao agravamento do estado de tempo, previsto ocorrer entre os dias 22 [quinta-feira] e 25 de janeiro [domingo], é expectável que se registem alguns constrangimentos à circulação ferroviária”, indica a CP.A empresa recomenda aos passageiros que se informem sobre o estado de circulação de comboios, no ‘site’ , na ‘App’ ou na Linha de Atendimento CP, antes do embarque..A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 81 ocorrências entre as 00:00 e as 08:00 relacionadas com o mau tempo, por causa dos efeitos da depressão Ingrid, a maioria quedas de árvores.“Entre as 00:00 e as 08:00 de hoje foram registadas 81 ocorrências, das quais 39 foram quedas de árvores, 23 limpezas de via, nove quedas de estrutura e 10 movimentos de massa”, adiantou à Lusa José Costa, da ANEPC, realçando não haver registo de vítimas ou danos de maior.As regiões norte e centro foram as mais afetadas, cada uma com 50 ocorrências, seguida de Lisboa e Vale do Tejo com 11, Alentejo quatro e Algarve uma.De acordo com José Costa, nas operações foram empenhados 259 operacionais, com o apoio de 113 veículos.Já entre as 00:00 e 23:00 de quinta-feira, sucederam 349 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que afetaram sobretudo a região Norte e Centro..Bom diaComeçamos aqui o acompanhamento da sutuação do mau tempo que se faz sentir devido à passagem da Depressão Ingrid.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, tendo emitido vários avisos.Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real e Braga estão até às 09:00 de sábado sob aviso vermelho (o mais grave) devido à queda de neve acima de 600/800 metros.Bragança, Guarda e Castelo Branco estão sob aviso laranja até às 00:00 de sábado por causa da queda de neve acima de 600/800 metros e Portalegre a amarelo até às 06:00 de sábado.O IPMA emitiu também aviso vermelho para os distritos de Faro, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Braga devido à agitação marítima entre as 00:00 de sábado e as 00:00 de domingo, passando depois a laranja.Estão previstas ondas de noroeste com 07 a 09 metros de altura significativa, podendo atingir 15 metros de altura máxima.O IPMA colocou também os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja sob aviso laranja devido ao vento do quadrante oeste com rajadas até 110 quilómetros por hora, sendo de 120 nas serras entre as 06:00 e as 15:00 de sábado.Também os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo até às 21:00 de hoje devido ao vento do quadrante oeste com rajadas até 90 quilómetros por hora.As costas norte e sul da ilha da Madeira e o Porto Santo vão estar sob aviso laranja entre as 21:00 de hoje e as 03:00 de domingo, passando depois a amarelo por causa da agitação marítima.Estão previstas ondas de noroeste com 05 a 6,5 metros de altura significativa, podendo atingir altura máxima de 12 metros.O IPMA emitiu também aviso amarelo para as costas norte e regiões montanhosas da ilha da Madeira e Porto Santo entre as 12:00 e as 21:00 de hoje por causa do vento forte com rajadas até 75 quilómetros por hora, sendo de 100 quilómetros por hora.O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.A ANECP colocou quase todo o território nacional continental em estado de prontidão especial de nível 3 até sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid.