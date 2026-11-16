Negociações com o MAI. Associação dos Profissionais da GNR fala em "jogada de cosmética"
Foto: Reinaldo Rodrigues
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Negociações com o MAI. Associação dos Profissionais da GNR fala em "jogada de cosmética"

As atualizações em relação aos suplementos "vão ao encontro" da proposta da Associação dos Profissionais da Guarda, mas "é pouco aquilo que apresentaram a nível da tabela remuneratória".
Susete Henriques
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Após reunião com Luís Neves, ministro da Administração Interna, César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) afirmou esta segunda-feira, 16 de novembro, que a posição do Governo ainda não está ao nível do que pretendem, nomeadamente "naquilo que é a atribuição de níveis remuneratórios", que resulta em "mais vencimento já a partir de janeiro de 2027".

"Há ali uma jogada de cosmética que retira 104 euros da componente fixa e que passa para o vencimento base e aí há um incremento entre cerca de 20 a 30 euros a cada um", disse o responsável, que não exclui "outras formas de luta”.

Já sobre os suplementos, as atualizações apresentadas pelo Governo "vão ao encontro daquilo que é a proposta da APG", afirmou César Nogueira aos jornalistas, no final do encontro.

Considerou também que o Executivo liderado por Luís Montenegro ainda tem margem para melhorar a proposta relativa à tabela remuneratória dos militares da GNR.

"Acreditamos que o Governo ainda tem margem de manobra para mexer nessa parte, esperemos que o faça. Porque, de facto, é pouco aquilo que apresentaram a nível da tabela remuneratória", disse.

De acordo com o dirigente sindical, a APG tinha proposto "um aumento de cerca de quatro a cinco níveis remuneratórios” e a proposta do Executivo não foi além do aumento de “um nível remuneratório a partir de janeiro de 2028”.

“Iremos fazer a nossa contraproposta e propor que, de facto, contemplem pelo menos quatro [níveis remuneratórios], nem que seja dividido em duas ‘tranches’, em janeiro de 2027 e janeiro de 2028”, referiu César Nogueira. Adiantou que “na sexta-feira será, em princípio, a última reunião desta negociação”.

O presidente da Associação dos Profissionais da Guarda afirmou que vão agora avaliar o que lhes foi apresentado esta segunda-feira, mas disse que, para já, a proposta "não serve".

Os sindicatos da PSP também estão esta segunda-feira reunidos com o MAI e, tal com os associações da GNR, manifestaram a esperança que lhes seja apresentada uma proposta concreta sobre remunerações e suplemento.

Estes encontros com o MAI acontecem após reuniões técnicas no Ministério das Finanças entre os sindicatos da PSP e associações da GNR com os secretários de Estado Adjunto e da Administração Interna e Administração Pública.

De recordar que, no final de outubro, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) realizaram em Lisboa uma manifestação para exigirem aumentos salariais, revisão das carreiras e melhorias nas condições de trabalho.

O presidente da ASPP, Paulo Santos, disse então à Lusa que estas exigências estavam previstas no acordo assinado com o Governo em 2024, mas que “ainda não foram concretizadas” passados mais de dois anos.

Também o presidente da APG, César Nogueira, disse, nessa ocasião, à Lusa que o protesto fazia "todo o sentido”, uma vez que o Governo ainda não tinha apresentado "nada de concreto relativamente ao acordo assinado”. "Os guardas perdem mais de 200 euros por mês devido à falta de alteração de um estatuto remuneratório desatualizado”, realçou.

O Ministério da Administração Interna tem em curso um processo negocial com os sindicatos da PSP e associações socioprofissionais da GNR que inclui alterações aos estatutos profissionais, carreiras, sistema remuneratório e suplementos.

Em setembro propôs um suplemento de 160 euros, com retroativos a julho, aumentando para 230 euros em 2027, para polícias das unidades de controle de fronteiras.

Com Lusa

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PSP e GNR reúnem-se com Luís Neves e querem ouvir propostas concretas
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