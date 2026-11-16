Negociações com o MAI. Associação dos Profissionais da GNR fala em "jogada de cosmética"

Após reunião com Luís Neves, ministro da Administração Interna, César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) afirmou esta segunda-feira, 16 de novembro, que a posição do Governo ainda não está ao nível do que pretendem, nomeadamente "naquilo que é a atribuição de níveis remuneratórios", que resulta em "mais vencimento já a partir de janeiro de 2027".

"Há ali uma jogada de cosmética que retira 104 euros da componente fixa e que passa para o vencimento base e aí há um incremento entre cerca de 20 a 30 euros a cada um", disse o responsável, que não exclui "outras formas de luta”.

Já sobre os suplementos, as atualizações apresentadas pelo Governo "vão ao encontro daquilo que é a proposta da APG", afirmou César Nogueira aos jornalistas, no final do encontro.

Considerou também que o Executivo liderado por Luís Montenegro ainda tem margem para melhorar a proposta relativa à tabela remuneratória dos militares da GNR.

"Acreditamos que o Governo ainda tem margem de manobra para mexer nessa parte, esperemos que o faça. Porque, de facto, é pouco aquilo que apresentaram a nível da tabela remuneratória", disse.

De acordo com o dirigente sindical, a APG tinha proposto "um aumento de cerca de quatro a cinco níveis remuneratórios” e a proposta do Executivo não foi além do aumento de “um nível remuneratório a partir de janeiro de 2028”.

“Iremos fazer a nossa contraproposta e propor que, de facto, contemplem pelo menos quatro [níveis remuneratórios], nem que seja dividido em duas ‘tranches’, em janeiro de 2027 e janeiro de 2028”, referiu César Nogueira. Adiantou que “na sexta-feira será, em princípio, a última reunião desta negociação”.

O presidente da Associação dos Profissionais da Guarda afirmou que vão agora avaliar o que lhes foi apresentado esta segunda-feira, mas disse que, para já, a proposta "não serve".

Os sindicatos da PSP também estão esta segunda-feira reunidos com o MAI e, tal com os associações da GNR, manifestaram a esperança que lhes seja apresentada uma proposta concreta sobre remunerações e suplemento.

Estes encontros com o MAI acontecem após reuniões técnicas no Ministério das Finanças entre os sindicatos da PSP e associações da GNR com os secretários de Estado Adjunto e da Administração Interna e Administração Pública.

De recordar que, no final de outubro, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) realizaram em Lisboa uma manifestação para exigirem aumentos salariais, revisão das carreiras e melhorias nas condições de trabalho.

O presidente da ASPP, Paulo Santos, disse então à Lusa que estas exigências estavam previstas no acordo assinado com o Governo em 2024, mas que “ainda não foram concretizadas” passados mais de dois anos.

Também o presidente da APG, César Nogueira, disse, nessa ocasião, à Lusa que o protesto fazia "todo o sentido”, uma vez que o Governo ainda não tinha apresentado "nada de concreto relativamente ao acordo assinado”. "Os guardas perdem mais de 200 euros por mês devido à falta de alteração de um estatuto remuneratório desatualizado”, realçou.

O Ministério da Administração Interna tem em curso um processo negocial com os sindicatos da PSP e associações socioprofissionais da GNR que inclui alterações aos estatutos profissionais, carreiras, sistema remuneratório e suplementos.

Em setembro propôs um suplemento de 160 euros, com retroativos a julho, aumentando para 230 euros em 2027, para polícias das unidades de controle de fronteiras.

Com Lusa