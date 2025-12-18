Natal dos Hospitais. Ao longo do dia, música e solidariedade numa tradição com 81 anos

A tradição volta a cumprir-se esta quinta-feira, 18 de dezembro, com o Natal dos Hospitais, uma iniciativa criada pelo Diário de Notícias em 1944, a que se associou mais tarde a RTP e a Philips. Ao longo do dia, música e solidariedade marcam mais uma edição deste evento da quadra natalícia que a estação pública leva aos portugueses há 67 anos. Uma iniciativa com 81 anos que leva alegria aos que mais precisam, com a participação de dezenas de artistas, como Rebeca, Bandalusa, José Malhoa, Calema, Augusto Canário, Herman José, Quim Barreiros, Ágata, Mónica Sintra, Rui Bandeira, Anjos, Toy, entre muitos outros. Os Pequenos Cantores da Maia e o Coro Infantil de Santo Amaro de Oeiras também pisam este ano o palco do Natal dos Hospitais, numa emissão conduzida por Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato, a partir do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, e por Sónia Araújo e Jorge Gabriel, desde o Hospital de São João, no Porto.Na emissão que passa ainda pelos Açores e pela Madeira e que se estende até às 20h00, a solidariedade está presente com a entrega de cabazes com produtos alimentares, eletrodomésticos e brinquedos a famílias e instituições identificadas pela União das Misericórdias e pelo Instituto de Apoio à Criança.O primeiro Natal dos Hospitais aconteceu a 23 de dezembro de 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, numa iniciativa do Diário de Notícias para levar alegria e esperança a quem estava hospitalizado. Vasco Santana e Mirita Casimiro apresentaram a primeira edição no já extinto Hospital de Arroios, na Praça do Chile, em Lisboa, com a participação de várias figuras da área do entretenimento como Palmira Bastos e João Villaret. Em 1958, a RTP juntou-se à iniciativa, e, desde então, o Natal dos Hospitais chega à casa dos portugueses numa emissão repleta de momentos de música, alegria, esperança e solidariedade. .Há 75 anos foi assim que começou o Natal dos Hospitais.80 anos do Natal dos Hospitais. “É preciso puxar para cima”, diz Marcelo.Natal dos Hospitais: Música e alegria no sapatinho