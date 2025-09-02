Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Número de alunos em Ensino Doméstico em Portugal aumenta 20%
Sociedade

Número de alunos inscritos no Ensino Doméstico cresceu em 2024-2025 (560 alunos), em comparação com o ano letivo anterior (466), segundo dados do Ministério da Educação, Ciência e Inovação.
Cynthia Valente
Publicado a
Atualizado a
Educação
edição impressa
Ensino doméstico
Ministério da Educação, Ciência e Inovação

