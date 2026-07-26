Máximas até 41º C. Temperaturas sobem a partir deste domingo e disparam na segunda-feira

A temperatura máxima vai subir a partir deste domingo, 26 de julho, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua previsão descritiva. Lisboa e Porto vão atingir os 30º e os 26º C, respetivamente, no domingo.Esta situação vai agudizar-se na segunda-feira, esperando-se máximas de 36º C na capital e de 33º C para a Invicta. Noutras latitudes, são esperadas máximas de 41º C em Santarém, 40º C em Évora e Coimbra, 39º C em Beja, 38º C em Braga e Leiria e 37º C em Portalegre e Castelo Branco.Nesse dia, o perigo de incêndio deverá aumentar muito, altura em que praticamente todo o território continental enfrentará um perigo máximo ou muito elevado, com o aumento das temperaturas, que será mais significativo "no litoral oeste, exceto na costa sul do Algarve, onde não haverá alteração significativa".A situação deverá inverter-se na terça-feira, dia para o qual está prevista uma "pequena subida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro" e uma "descida da temperatura máxima no litoral oeste, mais significativa a norte do cabo Raso"..Onda de calor. Urgências registaram “ligeiro aumento”, hospitais mantêm níveis de alerta por precaução.Onda de calor: nem TVDE nem táxis têm obrigação de ligar o ar condicionado; decisão é do motorista