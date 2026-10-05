Museu da Presidência e Assembleia da República abrem portas a visitas neste feriado

O Museu da Presidência da República, os jardins do Palácio de Belém e Assembleia da República estão de portas abertas nesta segunda-feira, dia 5 de outubro, em que se assinala a Implantação da República.

De acordo com a informação comunicada no site do Museu da Presidência da República, este abre portas até às 13h e entre as 14h e as 18h. Os jardins do Palácio de Belém, residência oficial do Presidente da República, recebem visitantes entre as 15h e 18h.

A entrada é livre e o acesso realiza-se pela Loja do Museu, na Praça Afonso de Albuquerque.

Parlamento também recebe visitas

A Assembleia da República tem um programa que se vai desenrolar entre as 14h30 e as 19h, com especial enfoque no público infantil. A entrada é livre, ficando os números limitados à capacidade do espaço.

Tudo começa com um Clássico ao piano, de Gil Brito. A partir das 15h30 (com outra sessão a começar às 17h), terá lugar a "Caça ao tesouro Missão República! À Descoberta dos Valores da República", destinado ao público mais jovem, dos 6 aos 12 anos.

A partir das 16h, o Salão Nobre vai receber o Espetáculo Antiprincesas, protagonizado por Carolina Beatriz Ângelo​. A partir das 17h30, espaço para um concerto de Luís Trigacheiro, na Sala do Senado.

O dia vai ainda ficar marcado, das 14h30 às 19h, por várias atividades. Desde logo, exposições, "personagens fictícias à solta", assim como "Constrói a tua medalha comemorativa da República" e ainda pinturas faciais e modelagem de balões.