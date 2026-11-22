Também ficaram feridos um homem de 36 anos e uma criança de quatro, mas com menos gravidade. Foram foram transportados para o hospital das Caldas da Rainha e estão a viver com familiares.

Vitor Marques adiantou à Lusa que autarquia disponibilizou roupa à família e está a prestar ajuda através dos serviços de ação social e de psicologia.