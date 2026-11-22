Sociedade
Mulher vítima de explosão nas Caldas da Rainha não resistiu aos ferimentos
Com queimaduras em cerca de 80% do corpo, a mulher morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse à agência Lusa o presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Vitor Marques.
A mulher, de 34 anos, vivia numa casa que explodiu no passado dia 16 de novembro, em São Gregório, nas Caldas da Rainha. A mulher, com queimaduras em 80% do corpo, foi retirada dos escombros e encaminhada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas não resistiu aos ferimentos, disse este domingo, 22 de novembro, o presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Vitor Marques, à agência Lusa.
Explosão provoca três feridos nas Caldas da Rainha. Bombeiros precisaram de mais de hora e meia para retirar mulher dos escombros
Também ficaram feridos um homem de 36 anos e uma criança de quatro, mas com menos gravidade. Foram foram transportados para o hospital das Caldas da Rainha e estão a viver com familiares.
Vitor Marques adiantou à Lusa que autarquia disponibilizou roupa à família e está a prestar ajuda através dos serviços de ação social e de psicologia.