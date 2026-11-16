Explosão provoca três feridos nas Caldas da Rainha. Bombeiros precisaram de mais de hora e meia para retirar mulher dos escombros

Três pessoas, entre elas uma criança de 4 anos, ficaram feridas esta segunda-feira, 16 de novembro, na sequência de uma explosão que provocou o desabamento da estrutura de uma habitação em São Gregório, nas Caldas da Rainha, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Um homem, de 36 anos, em situação mais grave, e uma criança, com ferimentos ligeiros, foram transportados para o hospital das Caldas da Rainha, enquanto uma mulher, de 34 anos, se encontra em situação mais grave, mas estável e consciente, tendo sido encaminhda de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

De acordo com informações do comandante dos bombeiros das Caldas da Rainha Nelson Cruz na SIC Notícias, o alerta para a explosão foi dado às 7h22. Ao chegar a local, pelas 7h34, os bombeiros encontraram o pai e a criança já fora da habitação, que estava "completamente danificada".

Foi necessária uma hora e quarenta minutos para conseguir retirar a mulher dos escombros, sendo preciso cortar estruturas e retirar paredes, numa operação descrita como "complexa e difícil".

A prioridade passou por dar acesso às equipas médicas, que conseguiram dar medicação via intravenosa à mulher para acalmar as dores durante a operação de resgate, ao longo da qual esta se apresentou sempre "consciente e orientada".

A mulher, que apresenta várias lesões e várias queimaduras, foi helitransportada para o hospital de Santa Maria.

A explosão ter-se-á devido a uma fuga de gás. Segundo as informações que a vítima deu aos bombeiros, o incidente deu-se quando ligou o bico do fogão.

O incidente ocorreu na União de Freguesias de Caldas da Rainha, Nossa Senhora do Pópulo e São Gregório, no distrito de Leiria.

Pelas 08:30 estavam no local 26 operacionais dos bombeiros das Caldas da Rainha e de Óbidos, assim como da GNR e da E-Redes, acompanhados de 10 viaturas.

(Aualizada às 11h00)