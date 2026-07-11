Mulher suspeita de matar o marido foi detida no Seixal

O Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da Polícia Judiciária deteve uma mulher de 54 anos por suspeita de homicídio do marido, de 57 anos, na casa do casal em Corrios, no concelho do Seixal.De acordo com a Polícia Judiciária, o crime ocorreu no dia 29 de junho, tendo a mulher sido detida fora de flagrante delito.A morte aconteceu "no decurso de mais um episódio de violência doméstica entre os membros do casal", revela a PJ. "Aproveitando-se do facto de ter conseguido incapacitar momentaneamente o marido, muniu-se de uma faca de cozinha e, de seguida, desferiu-lhe um golpe que acabou por lhe provocar a morte", acrescenta a força policial.A arguida foi sujeita a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva. .Militar da Brigada de Trânsito da GNR morre em Alcobaça por atropelamento no IC2