Mulher em estado grave após ser atingida a tiro pelo companheiro em Rio Maior

Uma mulher de 69 anos está em estado grave no hospital de São José, em Lisboa, depois de ter sido alvejada a tiro pelo companheiro esta segunda-feira, 20 de abril, em Rio Maior, num provável caso de violência doméstica, segundo noticiou o jornal Correio da Manhã.A vítima foi atingida com dois tiros, sendo que o suspeito é um homem de 75 anos, que foi entretanto detido pelas autoridades, depois de se ter barricado em casa.A Polícia Judiciária investiga agora os motivos que levaram a esta tentativa de homicídio.Refira-se que nas próximas horas o homem vai ser presente a um juiz, que irá decretar as medidas de coaçao.