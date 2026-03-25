Mulher e ex-mulher de ex-polícia francês encontradas mortas em Portugal

Duas mulheres, companheira e ex-companheira de um ex-polícia francês, foram esta quarta-feira, 25 de março, encontradas mortas em Portugal, avança o Le Monde.O homem, de 42 anos, é suspeito de sequestrar a sua ex-mulher e o filho de ambos, de 12 anos, cuja guarda havia perdido, tendo sido detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) na noite desta terça-feira na localidade de Mêda, no distrito da Guarda, pelos crimes de falsificação de documentos e de posse ilegal de arma.Cédric Prizzon encontrava-se desaparecido desde sexta-feira e era procurado em França no âmbito de uma investigação por rapto e sequestro "de várias pessoas".De acordo com o procurador de Montpellier, Thierry Lescouarc'h, o suspeito foi intercetado pelas autoridades portuguesas na companhia de dois filhos (um da ex-mulher que terá raptado e outro de relacionamento anterior), que foram localizados "sãos e salvos". A ex-companheira de Prizzon e o filho de ambos, Élio, desapareceram de Saint-Grat, na comuna de Vailhourles, durante a manhã da última sexta-feira. Pouco depois também foram dados como desaparecidos a atual companheira do homem e a filha bebé do casal. Os desaparecimentos levaram a polícia francesa a emitir um mandado de captura internacional e a considerar a possibilidade de fuga para o estrangeiro.Prizzon tem antecedentes judiciais relacionados com a guarda do filho mais velho, tendo perdido direitos parentais depois de ter levado a criança para Espanha, sem autorização da mãe, em 2021. Posteriormente, protagonizou episódios de greves de fome em frente ao Tribunal de Rodez e de manifestações na autarquia de Villefranche-de-Rouergue, a denunciar a perda da guarda do filho. Nas redes sociais, publicou vídeos a afirmar que o filho estava "em perigo" com a mãe e a criticar o "sistema de justiça corrupto", tendo chegado também a ameaçar a ex-companheira.