Mulher detida em Oeiras por tráfico de pessoas e exploração laboral
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Mulher detida em Oeiras por tráfico de pessoas e exploração laboral

Suspeita terá aliciado mulher angolana para trabalho como ama e salário mínimo, mas depois tê-la-á intimidado e controlado.
Sofia Fonseca
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A Polícia Judiciária deteve na sexta-feira, 29 de maio, em Oeiras, uma mulher por suspeitas da prática do crime de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral.

De acordo com um comunicado desta força de segurança, a suspeita, de nacionalidade portuguesa, terá aliciado uma mulher, de nacionalidade estrangeira, em Angola para se deslocar a Portugal, para trabalhar como ama/baby-sitter como uma remuneração correspondente ao salário mínimo nacional.

No entanto, já em território nacional, a alegada vítima terá passado a desempenhar também "tarefas domésticas de forma continuada, sem contrato de trabalho, sem horários definidos e com pagamentos irregulares e muito inferiores ao acordado, num quadro de especial vulnerabilidade, dependência e isolamento".

Além disso, segundo a PJ, a suspeita agora detida terá exercido práticas de controlo e intimidação sobre a vítima, "designadamente a limitação das suas saídas da residência, o condicionamento dos contactos com o exterior, a retenção do passaporte e do telemóvel, bem como o acesso e cópia de conteúdos" do telemóvel.

Presente a primeiro interrogatório judicial, a detida ficou sujeita às medidas de coação de apresentações trissemanais, entrega dos passaportes angolano e português e proibição de se ausentar de Portugal.

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