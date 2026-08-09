Acidente aconteceu perto da Praia do Lago, no concelho de Moura.
Acidente aconteceu perto da Praia do Lago, no concelho de Moura.Foto: Câmara Municipal de Moura
Sociedade

Mulher de 49 anos ferida com gravidade em colisão aquática no Alqueva

A vítima, indicou a Proteção Civil, foi helitransportada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), através do helicóptero sediado em Évora, para o Hospital de S. José, em Lisboa.
DN/Lusa
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Uma mulher ficou hoje gravemente ferida e foi helitransportada para um hospital de Lisboa após uma colisão aquática no Alqueva, perto da Praia do Lago, no concelho de Moura, revelaram a Proteção Civil e os bombeiros.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo explicou que a colisão aquática, para a qual foi dado o alerta às 15:49, envolveu duas embarcações, provocando um ferido grave.

A vítima, indicou a Proteção Civil, foi helitransportada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), através do helicóptero sediado em Évora, para o Hospital de S. José, em Lisboa. Contactada pela Lusa, uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Moura, no distrito de Beja, precisou que a pessoa que sofreu fermentos considerados graves foi “uma senhora, de 49 anos”.

De acordo com a mesma fonte, a mulher ficou ferida na sequência de uma colisão envolvendo “uma embarcação de pesca desportiva, de um particular, e outra de recreio”. "A senhora foi transportada num barco de um operador turístico para o cais da Praia do Lago, onde os meios dos bombeiros a avaliaram, estabilizaram e pediram apoio diferenciado, tendo sido acionado o helicóptero do INEM”, acrescentou a mesma fonte.

Humberto Nixon, da empresa marítimo-turística que, em conjunto com o responsável de outro operador da albufeira, procedeu ao resgate da mulher, explicou à Lusa que a senhora ferida apresentava “golpes profundos num ombro”. “Fui socorrê-la com uma das minhas embarcações”, contou, referindo que, juntamente com o colega da outra empresa, nem conseguiram colocar a mulher a bordo.

“Como tinha o ombro cortado, nem a conseguimos puxar. Tivemos de a rebocar, com a ajuda de uma boia nossa e a embarcação onde ela seguia, também tipo boia, até à rampa dos barcos”, disse. Já na rampa, “os bombeiros foram assistir a ferida”, acrescentou.

Segundo Humberto Nixon, a mulher e mais quatro pessoas seguiam “numa embarcação de recreio, tipo uma boia com lugares e um volante, que é alugada, sem tripulante, a um novo operador” existente no lago, propriedade de estrangeiros.

“E, da Praia do Lago, saiu um barco de pesca desportiva, com duas pessoas a bordo, que foi embater nessa embarcação onde seguiam as cinco pessoas. A senhora caiu à água e, provavelmente, terá sido atingida por uma hélice, que provocou os golpes no ombro”, contou o empresário.

Para o local do acidente foram mobilizados 11 operacionais dos bombeiros, da GNR e do INEM, apoiados por quatro viaturas e pelo helicóptero, segundo o comando sub-regional da Proteção Civil.

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