Mulher dá à luz numa ambulância no parque de estacionamento do Hospital de Santa Maria

Uma mulher deu à luz esta sexta-feira, 27 de março, numa ambulância no parque de estacionamento do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois dos bombeiros da Moita terem recebido a indicação de que ela não poderia ir para o Hospital do Barreiro, onde "tinha parto programado para hoje, às 09h00". A informação foi avançada pela SIC Notícias. Pedro Ferreira, comandante dos bombeiros da Moita, disse à estação de televisão que foram acionados por volta das 07h00 para uma mulher em trabalho de parto e, "por indicação do CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes]", a grávida de 39 semanas "não pôde ir para o Barreiro e a ordem que houve do CODU foi para ir para o Santa Maria". "Foi isso que foi feito, com o apoio da VMER e depois com batedores da PSP", acrescentou àquele canal de notícias. A viagem, de cerca de 40 quilómetros, terá demorado mais de uma hora. "Segundo a equipa, tiveram de parar em Sete Rios porque estava iminente o parto, de qualquer maneira chegou a Santa Maria, mas não passou do parque de estacionamento", relatou o comandante. No ano passado, esta corporação de bombeiros realizou 15 partos em ambulâncias, o que gera preocupação, assume Pedro Ferreira. "É um número excessivo para uma corporação, é um número excessivo para Portugal. Não é nas ambulâncias que as crianças devem nascer. Devem nascer, sim, num bloco de partos. Claro que nos preocupa porque há sempre riscos para a mãe, para o bebé e para a tripulação [das ambulâncias]", afirmou. .Bombeiros da Moita fazem 14º parto este ano em ambulância. Grávida ia a caminho do Hospital Garcia de Orta