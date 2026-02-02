Motorista de colégio detido por crime sexual de criança

Um homem, motorista de transporte coletivo de crianças, foi detido por suspeitas da prática de um crime de abuso sexual de criança, que vitimou uma menina de nove anos, em Sintra.Segundo informação divulgada pela Polícia Judiciária (PJ), o homem, com 75 anos, assegurava o transporte das crianças entre o colégio e as suas respetivas residências, sem acompanhamento de qualquer outro adulto ou funcionário."Aproveitando-se dessa circunstância, o homem infligiu à menor a prática de atos sexuais de relevo, entre outubro e novembro do ano passado", diz um comunicado da PJ."Foram desenvolvidas pela PJ diligências investigatórias urgentes e adequadas a vítimas especialmente vulneráveis, com a recolha de sólidos elementos de prova e, posteriormente, com a detenção do suspeito, em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público de Sintra", acrescenta esta nota, dizendo que o suspeito será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação. .Mulher morta com quatro disparos na via pública em Lisboa. Suspeito em fuga