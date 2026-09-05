Motociclista helitransportado para Lisboa após despiste em Fronteira

Um homem, de 61 anos, sofreu este sábado, 5 de novembro, ferimentos graves e foi helitransportado para Lisboa, na sequência do despiste de mota em que seguia, na Estrada Nacional 369 (EN369), em Fronteira, distrito Portalegre, revelou a Proteção Civil.

O alerta para o acidente, que ocorreu junto à vila de Cabeço de Vide, no concelho de Fronteira, foi dado às 15:29, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo.

A mesma fonte indicou que na sequência do acidente o homem, que sofreu ferimentos graves, foi helitransportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Para o local foram mobilizados 12 operacionais dos bombeiros, militares da GNR, elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por quatro viaturas, entre as quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Portalegre e um helicóptero.